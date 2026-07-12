Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk tố bị bôi nhọ danh dự

Ông Lê Hoàng Cơ - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk đã gửi đơn kiến nghị và khiếu nại khẩn cấp về hành vi có dấu hiệu lộng quyền, lợi dụng chức vụ kiêm nhiệm tại Hiệp hội du lịch tỉnh Đắk Lắk (cũ) để thao túng nhân sự, trù dập doanh nghiệp và bôi nhọ danh dự cá nhân.

Ông Lê Hoàng Cơ.

Ngày 11/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (Sở VH-TT&DL) đã có thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết đơn của ông Lê Hoàng Cơ (trú 212 Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Ông Cơ hiện đang là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Du lịch và Thương mại Đam San (cùng địa chỉ 212 Nguyễn Công Trứ).

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có thông báo chuyển đơn kiến nghị và khiếu nại khẩn cấp của ông Cơ tới Sở VH-TT&DL, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk (cũ) đề nghị các đơn vị này xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và điều lệ của hội, sở, báo cáo về sở này trước ngày 15/7.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong , ngày 29/6, ông Lê Hoàng Cơ gửi đơn kiến nghị và khiếu nại khẩn cấp về hành vi có dấu hiệu lộng quyền, lợi dụng chức vụ kiêm nhiệm tại Hiệp hội du lịch tỉnh Đắk Lắk (cũ) để thao túng nhân sự, trù dập doanh nghiệp và bôi nhọ danh dự cá nhân .

Ông Cơ cho biết, ông từng làm Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Nhiệm kỳ 2004 - 2009); Thành viên Ban vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ đầu tiên (năm 2009); Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk (Nhiệm kỳ I).

Hiện nay, ông Cơ đang là Cố vấn Hiệp hội Doanh nhân tỉnh; Cố vấn Hiệp hội Bất động sản tỉnh; Cố vấn Hội Từ tâm tỉnh Đắk Lắk.

Theo đơn kiến nghị, ông Cơ cho biết, từ tháng 12/2025, Ban Thường trực Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk (cũ) đã tự ý đưa tên ông vào danh sách phương án Ban Chấp hành mới để trình lên Sở VH-TT&DL cùng UBND tỉnh phục vụ cho kế hoạch hợp nhất hiệp hội.

Ông Cơ khẳng định, suốt từ thời điểm đó đến nay, ông hoàn toàn không hề được biết, không tự ứng cử, không đề đạt nguyện vọng tham gia và không nhận được bất kỳ sự thông báo hay lấy ý kiến chính thức nào.

Cụ thể, ngày 14/12/2025, Ban Thường trực Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk tổ chức họp về việc thống nhất phương án Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch mới để tiến hành hợp nhất Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk (cũ) và Hiệp hội Du lịch Phú Yên (cũ) thành Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk.

Cuộc họp có 7/7 thành viên được triệu tập tham dự. Trong đó, bà N.T.P.H - Phó Chủ tịch phụ trách hiệp hội chủ trì, ông N.S.H - Tổng Thư ký hiệp hội làm thư ký cuộc họp.

Theo biên bản cuộc họp, Ban Thường trực Hiệp hội đã phân tích, thảo luận và có ý kiến: Đối với đề xuất ông Lê Hoàng Cơ – nguyên Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk (sau hợp nhất) là không đảm bảo điều kiện theo điều lệ và mức độ tín nhiệm đối với tập thể hiệp hội.

Lý do được chỉ ra bởi ông Cơ đã không tham gia sinh hoạt, không đóng hội phí từ năm 2012 nên thời điểm hiện tại không phải là thành viên hiệp hội, không thể xem xét đề nghị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực sau khi hợp nhất. Bên cạnh đó, nếu hiện tại có đơn đăng ký tham gia hiệp hội thì mức độ tín nhiệm không cao, không thể đề xuất vị trí Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh (sau hợp nhất).

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Hiệp hội đã đề xuất giới thiệu một lãnh đạo công ty du lịch khác làm Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Đắk Lắk mới.

“Việc một nhóm cá nhân tự ý họp riêng, tự lập danh sách nhân sự rồi sử dụng thông tin cá nhân của tôi khi chưa có sự đồng thuận bằng văn bản của tôi là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy trình tổ chức, vi phạm quy định pháp luật về hội và xâm phạm quyền tự quyết của công dân”, ông Cơ chia sẻ.

Nghiêm trọng hơn, theo ông Cơ, sau khi tự ý đưa tên ông vào danh sách khuất tất nêu trên, một số cá nhân trong Ban Thường trực Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk (cũ) lại đưa ra những nhận xét, đánh giá sai sự thật trong cuộc họp nội bộ cho rằng ông "không có tín nhiệm". “Tôi khẳng định đây là hành vi cố tình bôi nhọ, o ép mang tính triệt hạ uy tín cá nhân tôi và thương hiệu tư nhân lâu năm mà tôi dày công xây dựng, xuất phát từ động cơ trả đũa cá nhân thiếu trong sáng”, ông Cơ bức xúc.

Cụ thể, theo ông Lê Hoàng Cơ, bản thân ông là doanh nhân thuộc thế hệ đầu tiên làm kinh tế ngoài quốc doanh tại tỉnh Đắk Lắk từ năm 1991 (35 năm phát triển liên tục đến nay).

Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk nhiệm kỳ I, ông đã chèo lái và lập nên những thành tích nhất định cho du lịch tỉnh nhà. Sau nhiệm kỳ I, nhận thấy bộ máy có sự tham gia kiêm nhiệm trái nguyên tắc độc lập của lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đắk Lắk nên ông đã chủ động rút lui không tiếp tục tham gia từ nhiệm kỳ II đến nay.

“Trong lúc tôi đang dồn toàn bộ nguồn lực để vận động tài trợ và chuẩn bị triển khai công tác tổ chức chu đáo cho Lễ hội ẩm thực sầu riêng cấp tỉnh 2026 tới đây, thì các cá nhân có mâu thuẫn lợi ích nêu trên lại cố tình cho xuất hiện các văn bản trích ngang nhân sự khuất tất từ cuối năm 2025, cùng những lời nhận xét vô căn cứ hạ thấp danh dự của tôi. Hành vi này rõ ràng là sự tiếp nối của chuỗi động thái trù dập cũ, cố tình tạo dư luận xấu để gây khó khăn, cản trở công tác vận động tài trợ của doanh nghiệp, phá hoại hoạt động kinh doanh và trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sự kiện chung của toàn tỉnh”, đơn của ông Cơ nêu.