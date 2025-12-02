Nguyễn Cao Kỳ Duyên lần đầu tiết lộ lý do cầu hôn chồng cũ, cuộc sống sau khi tái hợp gây nhiều bất ngờ

Cách đây ít lâu, tạp chí Thanh Niên Việt đưa tin, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cầu hôn chồng cũ – Trịnh Hội tại một hòn đảo nhỏ ở Thái Lan. Kể từ khi tái hợp, trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào cùng chồng cũ và nhận được sự ủng hộ, chúc mừng của đông đảo khán giả cũng như đồng nghiệp.

Mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn trên báo Dân Việt, Nguyễn Cao Kỳ Duyên lần đầu tiết lộ lý do tái hợp người cũ sau 20 năm ly hôn.

Theo lời nữ MC thì từ ngày ly hôn, cả hai chưa từng cắt đứt liên hệ hoàn toàn. Hai bên gia đình vẫn có sự gắn bó. Dù không còn là vợ chồng nhưng khi bố, mẹ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên qua đời, Trịnh Hội đều có mặt.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội.

Việc trở thành bạn của nhau sau khi ly hôn là nền tảng để nhen lên ngọn lửa tình yêu năm nào khi đại dịch covid bùng nổ, khi con người phải đứng giữa sợi dây mong manh của sự sống và cái chết, họ nhận ra, mình thật sự cần ai bên mình.

Nữ MC chia sẻ với báo Dân Việt: “Chúng tôi thực sự trở lại bên nhau trong giai đoạn đại dịch. Khi cả gia đình phải sống chung dưới một mái nhà, đối diện với những nỗi lo về sự sống còn, Duyên mới thấm thía ai là người thân cận nhất mà mình muốn ở cạnh.

Ngày này qua ngày khác, sự gần gũi tự nhiên đã khiến tình cảm vốn chưa bao giờ tắt hẳn lại nhen lên và trở thành sợi dây kết nối đưa chúng tôi về với nhau”.

Chính quãng thời gian chia xa lại trở thành khoảng lặng cần thiết, giúp cả hai học cách làm bạn, hiểu nhau sâu sắc hơn.

Để khi tái hợp, tình cảm của họ đẹp hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn, bình yên hơn. “Khi quay lại, chúng tôi tìm được sự bình yên và hạnh phúc mà trước đây chưa từng có”, nữ MC nói thêm.

Cặp đôi đang trải qua những ngày hạnh phúc như lần trăng mật thứ 2.

Về cuộc sống sau khi tái hợp chồng cũ, Kỳ Duyên cho biết, mỗi sáng vợ chồng chị ngồi đong đưa trên xích đu ngoài sân thượng, xung quanh là cây xanh, gió biển mát rượi, mỗi người một ly cà phê.

Trịnh Hội thì đọc tin tức, còn Kỳ Duyên lại say mê học ngoại ngữ. Hiện giờ nữ MC đang học cùng lúc tiếng Pháp và tiếng Ý. Sau đó, hai người tự do làm những việc riêng, nhưng tất cả đều vì niềm vui chứ không phải vì áp lực.

Buổi chiều, hai vợ chồng đi dạo trên bãi biển, ngắm mặt trời lặn. Cuối tuần thì quây quần với con cái. Vợ chồng chị đang sống cùng con gái lớn.

Nữ MC cho rằng, khi đã trải qua những thăng trầm, hạnh phúc không phải là những điều lớn lao xa xôi, mà chính là được sống thong dong với người mình thương, làm điều mình thích, và thấy bình yên trong từng khoảnh khắc nhỏ bé của đời thường.

Họ hiện tại sống cùng con gái lớn.

Sự tái hợp của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và chồng cũ sau 20 năm ly hôn cũng khiến cả giới nghệ sĩ ngạc nhiên. Danh hài Thúy Nga từng chia sẻ trong một lần livestream về chuyện MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tái hợp chồng cũ rằng: “Chị Kỳ Duyên và chồng cũ là cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ, sau bao nhiêu sóng gió đã quay lại với nhau và anh chị hiện tại đang vô cùng hạnh phúc.

Thực sự, câu chuyện Kỳ Duyên quay lại với chồng cũ là một "kỳ tích" mà cả giới nghệ sĩ đều ngạc nhiên, bất ngờ. Họ cứ nhẹ nhàng như vậy, đầu tiên quay lại chỉ làm bạn với nhau thôi, nhưng không ngờ lại tiến sâu hơn và chuẩn bị làm đám cưới lần nữa, trở lại với nhau như một cặp đôi đẹp. Từ khi quay lại với chồng cũ, chị Kỳ Duyên ngày càng trẻ trung và yêu đời hơn”.