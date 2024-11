Nguyễn An Duy - chàng diễn viên Bình Định và hành trình đáng nhớ tại The Next Gentleman

Nguyễn An Duy được biết đến là một diễn viên tự do, quê ở Bình Định. Tại cuộc thi The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ mùa thứ hai vừa qua, Nguyễn An Duy đã thử sức mình và dừng lại ở top 12 cùng giải phụ Best Physical.

Dù chưa thật may mắn và thành công nhưng Nguyễn An Duy cũng hài lòng với sự nỗ lực hết mình của bản thân.

Hình ảnh của Nguyễn An Duy tại The Next Gentleman.

Chia sẻ sau khi chương trình kết thúc, Nguyễn An Duy cho biết, đến với The Next Gentleman, anh mong muốn khắc phục những điểm yếu của bản thân và chứng tỏ khả năng của một quý ông hoàn mỹ.

Và để chuẩn bị cho cuộc thi, anh dành một năm ròng rã tập luyện, mỗi ngày khoảng 3 tiếng hoặc hơn trong phòng gym. Nam diễn viên điển trai đã học từ con số 0 những kỹ năng catwalk, điều không hề dễ dàng với một người chưa từng tham gia trình diễn sàn diễn chuyên nghiệp.

Chính vì thế, The Next Gentleman 2024 với Nguyễn An Duy không chỉ là một cuộc thi mà còn là một hành trình vượt qua giới hạn bản thân với nhiều thử thách thể lực khắc nghiệt. Tại đây, Duy đã thể hiện khả năng thể chất vượt trội của mình, từ các bài tập sức bền đến các phần thi đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng sinh tồn.

Nhờ vào chế độ luyện tập chăm chỉ, An Duy sở hữu thân hình săn chắc với 8 múi, giúp anh đạt giải phụ Best Physical.

Nguyễn An Duy dừng top 12 và đoạt giải phụ Best Physical.

Với Nguyễn An Duy, hành trình tại The Next Gentleman là một kỷ niệm thanh xuân đáng nhớ và là một bước đệm quý giá trên con đường phát triển sự nghiệp.

"Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi dám là chính mình, dám khác biệt. Với tôi, khí chất, trách nhiệm và sức mạnh nội tại mới là thước đo của một quý ông thực thụ. Chiến thắng bản thân là chiến thắng vinh quang nhất", nam diễn viên chia sẻ.

Chia sẻ thêm về các dự định trong tương lai sau The Next Gentleman, Nguyễn An Duy cho biết, anh sẽ luôn nỗ lực để theo đuổi đam mê. Nam diễn viên cũng hứa hẹn sẽ chinh phục thêm nhiều hành trình khác để làm đẹp thêm thanh xuân của chính mình.