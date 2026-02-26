Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Cùng đọc bài viết của RIA về vấn đề này và cách ứng phó.

Mất khả năng cảm nhận thực tế

Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), chính quyền Anh và Pháp không muốn chấp nhận thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến tuyến và đã lên kế hoạch chuyển giao một vũ khí thần kỳ cho Ukraine dưới dạng bom nguyên tử, hay còn gọi là bom bẩn, nhằm cho phép chính quyền Kiev đàm phán các điều khoản có lợi hơn để chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Đức đã khôn ngoan từ chối tham gia vào những sáng kiến như vậy.

Cũng theo SVR, London và Paris hiện đang tích cực thảo luận về cách vận chuyển bí mật đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ TN75 của Pháp, được phóng từ tên lửa đạn đạo M51.1 từ tàu ngầm, đến Lực lượng vũ trang Ukraine.

Họ muốn miêu tả quả bom nguyên tử là một phát triển độc lập của Kiev với hy vọng trốn tránh trách nhiệm. Các đồng minh phương Tây nhận ra rằng họ đang vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và gây nguy hiểm cho an ninh toàn cầu.

"Những kế hoạch cực kỳ nguy hiểm như vậy từ London và Paris cho thấy họ đã đánh mất khả năng cảm nhận thực tế", SVR nhấn mạnh.

Tuy nhiên, phía Nga tin rằng có rất nhiều người sáng suốt trong giới quân sự, chính trị và ngoại giao của Anh và Pháp hiểu được "sự liều lĩnh trong hành động" của Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Emmanuel Macron.

Bên bờ vực

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ ra đây là hành vi vi phạm trắng trợn tất cả các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét thông tin này trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Bởi vì đây là thông tin về một kế hoạch cực kỳ nguy hiểm", ông lưu ý.

Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin đề xuất chuẩn bị một lời kêu gọi tới nghị viện Anh và nghị viện quốc gia Anh để yêu cầu điều tra tình hình.

"Những hành động như vậy là tội ác có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân", ông Volodin cảnh báo.

Hội đồng Liên bang cũng đề xuất rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, IAEA và Hội nghị rà soát các bên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tiến hành các cuộc điều tra theo nhiệm vụ được giao. Hội đồng Liên bang lưu ý rằng Vương quốc Anh và Pháp đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga và toàn châu Âu.

"London và Paris không thể không biết rằng, theo Học thuyết Hạt nhân của Liên bang Nga, hành động gây hấn của một quốc gia không có vũ khí hạt nhân với sự hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân sẽ bị họ coi là một cuộc tấn công chung", thông cáo của Hội đồng Liên bang nêu rõ.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tin tưởng rằng, nếu tình hình diễn biến theo hướng này, Nga sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược chống lại các mục tiêu ở Ukraine và nếu cần thiết, chống lại các quốc gia cung cấp vũ khí hạt nhân trở thành đồng lõa trong cuộc xung đột hạt nhân.

Căn cứ để đáp trả

Các chuyên gia được hãng thông tấn RIA phỏng vấn tin rằng Nga có mọi cơ hội để đáp trả một cách tương xứng với cuộc phiêu lưu của Anh và Pháp.

"Theo những gì chúng ta biết, Pháp đang chuẩn bị chuyển giao đầu đạn đặc biệt tiêu chuẩn từ các tên lửa mà họ sử dụng trên tàu ngầm hạt nhân chiến lược", Igor Korotchenko, Tổng Biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, giải thích và cho biết thêm:

"Sức công phá của đầu đạn này xấp xỉ 150 kiloton. Nó có khả năng sẽ được lắp đặt trên tên lửa hành trình Flamingo, loại tên lửa mà Kiev đang sản xuất chung với London.

Trong trường hợp đó, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân sâu vào lãnh thổ Nga. Chúng ta nên làm gì? Thêm Ukraine, Pháp và Anh vào danh sách các mục tiêu ưu tiên cho lực lượng răn đe hạt nhân của chúng ta".

Nhà phân tích quân sự người Nga Alexei Leonkov cho biết, nếu Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai đầu đạn đặc biệt của Pháp trên các tên lửa hành trình Storm Shadow, SCALP, hoặc thậm chí là Flamingo, tình hình có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Một quả tên lửa đang bay về phía một thành phố của Nga. Làm sao chúng ta biết được nó là tên lửa hạt nhân hay phi hạt nhân? Chúng ta sẽ bắn hạ nó và kiểm tra mảnh vỡ. Và nếu hóa ra nó được trang bị đầu đạn đặc biệt, chúng ta phải đáp trả tương ứng.

Mục tiêu chính của Nga hiện nay là ngăn chặn một vụ phóng như vậy. Và có lẽ những tuyên bố của SVR nhằm vào mục tiêu này. Để ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra ngay cả ở giai đoạn lập kế hoạch. Chúng ta công khai nói với đối phương rằng chúng ta biết kế hoạch của họ và đã chuẩn bị sẵn sàng", ông giải thích.

Chuyên gia quân sự khác của Nga là Yuriy Knutov nhắc lại rằng chính quyền Kiev từng đe dọa tự phát triển bom nguyên tử "bẩn", nhưng Nga đã ngăn chặn được kế hoạch đó.

Giờ đây, người ta đang bàn đến một đầu đạn hạt nhân mạnh gấp khoảng bảy lần quả bom thả xuống Hiroshima, và sự can thiệp của phương Tây sẽ dẫn đến Thế chiến III.

"Nếu việc chuyển giao đầu đạn hạt nhân do Pháp sản xuất cho chính quyền Kiev diễn ra, học thuyết của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ có hiệu lực.

Trên thực tế, chúng tôi sẽ có quyền tấn công không chỉ các địa điểm chứa những vũ khí này ở Ukraine, mà còn cả Pháp, các cơ sở mà từ đó những vũ khí này được chuyển giao hoặc nơi chúng được sản xuất", học giả Knutov nhấn mạnh.

Theo ông, để đáp trả, các kho chứa đầu đạn và thiết bị liên quan ở Ukraine có thể bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật ngay cả trước khi chúng được lắp đặt.

Tại Pháp, các mục tiêu chính sẽ là các căn cứ quân sự và hải quân, cũng như các nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân. Học thuyết hạt nhân của Nga cung cấp cơ sở trực tiếp cho điều này.