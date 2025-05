Nguồn cung dồi dào, ô tô trong nước giảm giá mạnh

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, ước tính có tổng cộng 56.563 ô tô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 4/2025. Con số này tăng 4,8% so với tháng 3, bao gồm cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Đáng chú ý, sản lượng ô tô nội địa đạt 39.500 chiếc, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng tới 60% so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, lượng ô tô nhập khẩu vào nước ta trong tháng 4 ước tính đạt 17.063 chiếc với tổng kim ngạch 423 triệu USD. Con số này tăng 7,6% về lượng và tăng 28,2% về giá trị so với tháng 3; tăng lần lượt 47,7% và 65,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Số liệu thống kê trên cho thấy nguồn cung ô tô tại Việt Nam đang khá dồi dào. Lượng lớn xe mới được bổ sung trong khi nguồn xe tồn từ trước đó vẫn còn khá nhiều buộc các hãng phải tăng ưu đãi để có thể xả hàng.

Trong tháng 5 này, hàng loạt hãng xe Nhật Bản như Toyota , Honda, Mitsubishi, Nissan hay Subaru đều chạy đua khuyến mãi để kích cầu. Các chương trình ưu đãi được triển khai dưới dạng hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện hoặc giảm trực tiếp tiền mặt.

Tương tự, nhóm xe Hàn Quốc với các thương hiệu Hyundai và Kia cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá trong tháng 5. Trong đó, Hyundai tăng mức ưu đãi từ 70% lệ phí trước bạ của tháng trước lên thành 100% trong tháng này, mức giảm có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nhiều mẫu xe Hyundai được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 5.

Nguồn cung dồi dào kết hợp với các chương trình giảm giá mạnh ở hãng và đại lý đều là những yếu tố có lợi cho khách hàng, được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy hoạt động mua sắm ô tô nói chung.

Bên cạnh đó, một số mẫu xe mới đang rục rịch chuẩn bị ra mắt như Suzuki Fronx, Skoda Slavia và Kushaq hay Kia Sorento 2025, hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên sự sôi động cho thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng tới.