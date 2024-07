Dự báo nguồn cung căn hộ Hà Nội 2024 - 2025: Phân khúc hạng sang áp đảo

Theo Trung tâm nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, nguồn cung thị trường Hà Nội năm 2024 dự kiến đạt 22.000 căn, cao hơn thời kỳ 2020-2023 và bằng khoảng 69% năm 2019 - thời kỳ trước Covid.

Trong đó, phân khúc cao cấp (khoảng giá từ 50 - 80 triệu đồng/m2, chưa bao gồm 10% thuế VAT và 2% phí bảo trì) sẽ tiếp tục gia tăng thị phần và chiếm đa số - khoảng 70% trong 6 tháng cuối năm 2024 và chiếm khoảng 68% trong năm 2025.

Đặc biệt, năm 2025, thị trường sẽ xuất hiện thêm nhiều dự án phân khúc hạng sang (từ 80 - 230 triệu đồng/m2) tại khu Tây và khu Bắc, trong khi phân khúc trung cấp (30-50 triệu đồng/m2) dự báo chỉ chiếm khoảng 5% nguồn cung toàn thị trường Hà Nội.

Tham khảo phân tích khoảng giá của các phân khúc chung cư mở mới tại Hà Nội trong 6 tháng cuối năm 2024 và nửa đầu năm 2025.

Về giao dịch sơ cấp, OneHousing dự báo số căn bán được toàn Hà Nội năm 2024 sẽ bằng hoặc vượt số căn 2022, đạt khoảng 20.000 căn. Trong đó, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City chiếm trọng số lớn, ước đạt khoảng 17.000 căn hộ, tương đương 85% toàn thị trường.

Về các giao dịch chuyển nhượng chung cư, trong 6 tháng cuối năm 2024, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City được dự báo có lượng giao dịch tăng nhẹ hoặc đi ngang so với 6 tháng đầu năm 2024, có hai lý do: giai đoạn cuối năm thường là thời điểm có lượng giao dịch nhiều hơn so với đầu năm và mặt bằng giá chuyển nhượng đang hấp dẫn hơn so với các sản phẩm sơ cấp.

Cụ thể, Vinhomes Ocean Park được dự báo sẽ có khoảng 3.200 giao dịch trong 6 tháng cuối năm 2024, tăng 15% so với thời điểm đầu năm. Mặc dù thị trường đang có xu hướng giảm nhẹ trong tháng 5 nhưng lượng giao dịch chuyển nhượng vẫn đạt khoảng 460 căn/tháng. Hiện tại Vinhomes Ocean Park đang có mức giá khá hấp dẫn so với mặt bằng chung của thị trường Hà Nội.

Trong khi đó, Vinhomes Smart City được dự báo có khoảng 1.500 giao dịch trong 6 tháng cuối năm 2024, tăng nhẹ 4% so với thời điểm đầu năm, bởi mặt bằng giá chuyển nhượng hiện tại neo khá cao.

Phân khúc cao cấp sẽ tiếp tục gia tăng thị phần trong 6 tháng cuối năm 2024 và trong năm 2025.

13,5 triệu tỷ đồng tiết kiệm trong ngân hàng năm 2023 sắp tới sẽ đi về đâu?

Theo ông Trần Quang Trung - Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing, thị trường Hà Nội đang khởi đầu cho một chu kỳ mới. Vị chuyên gia nhìn nhận, "sóng" ở giai đoạn Quý 1 chỉ đáp ứng cho những người mua nhà, nhà đầu tư có nhu cầu cấp bách và họ có dòng tiền nhàn rỗi trước. Còn rất nhiều khách hàng, các nhà đầu tư đang trong thời gian chờ hoặc quan sát thêm.

"Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, có khoảng 13,5 triệu tỷ đồng tiền gửi ngân hàng trong 2023. Sắp tới số tiền này sẽ đi đâu và họ sẽ sử dụng kênh nào để neo đậu? Tôi tin rằng bất động sản vẫn là một trong những kênh mà họ lựa chọn trong thời gian tới".