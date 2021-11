Khải - bạn thân nhà văn Hoa xinh đẹp trong "Mặt nạ gương" do Bình An đảm nhận. Khải là một thạc sĩ chuyên nghiên cứu về tâm lý tội phạm. Khải là người bạn thân và luôn đồng hành cùng Hoa (Lương Thu Trang) trong hành trình phá án. Anh cũng thường xuyên cung cấp cho Hoa nhiều tài liệu về tác phẩm trinh thám.

Trong bộ phim này, Bình An chấp nhận từ bỏ vẻ ngoài lãng tử, soái ca của mình. Thay vào đó, nam diễn viên xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới khi để tóc dài và cột thành búi tóc. Phong cách cũng có phần trẻ trung, năng động hơn để phù hợp với hình tượng nhân vật có tính cách dí dỏm, vui vẻ.

Nói về vai Khải, Bình An tâm sư: "Đây là lần đầu tôi tham gia một dự án thuộc dòng điều tra hình sự nên có nhiều điều thú vị để học hỏi. Nếu trước đây tôi thích sự an toàn bằng cách đóng khung trong dạng vai ngôn tình, thì nhân vật Khải là một trải nghiệm khác biệt. Hy vọng khán giả cũng sẽ đón nhận tích cực bộ phim này như 11 Tháng 5 Ngày".

Trước khi đến" Mặt nạ gương", Bình An đã có tên trong một loạt các phim phát sóng giờ vàng như, "11 tháng 5 ngày", "Những cô gái trong thành phố". Trước đó nữ anh xuất hiện ở nhiều bộ phim 5S Online, Zippo, Mù tạt và em, Lạc Giới, Tình khúc bạch dương... Tuy nhiên, diễn xuất của Bình An chưa thực sự gây ấn tượng trong mắt khán giả. Phải đến vai Tùng trong "Những cô gái trong thành phố", với vai Tùng Bình An đã làm khá hơn nhiều so với những vai diễn trước đây và anh đã phần nào thỏa mãn được người xem.

Được biết, ban đầu, diễn xuất không phải là lựa chọn của Bình An. Để đi đến con đường nghệ thuật, Bình An đã phải trải qua nhiều thăng trầm.

Bình An có gia cảnh bình thường. Bố anh là vận động viên bóng chuyền nhưng đã về hưu, mẹ làm buôn bán nhỏ. Ban đầu, Bình An thi vào ngành điện tử trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhưng nhờ có vóc dáng đẹp nên anh còn đi làm thêm bằng việc là mẫu chụp ảnh cho các shop thời trang, các báo tuổi teen.

Sau 1 năm học tại trường Đại học, Bình An nhận ra mình không hợp với ngành điện tử nên đã học nên anh quyết định nghỉ học để mà thi vào trường Sân khấu – Điện ảnh. Nhưng do điều kiện gia đình không cho phép anh theo đuổi ước mơ của mình nên trong thời gian đầu nghỉ học anh đã phải đi kiếm việc làm thêm để mà có tiền đi học.

Nhiều người tưởng rằng, Bình An có cuộc sống như nhiều thiếu gia con nhà giàu nhưng thực tế, anh lại vất vả kiếm tiền hàng ngày. Để có tiền ôn thi Đại học, anh vừa hành nghề xe ôm ở tại bến xe Mỹ Đình nhưng thu nhập cũng không đủ để trang trải cuộc sống. Ngay sau đó Bình An đã chuyển sang làm phục vụ quán ăn một thời gian. Đến năm 2013, Bình An đỗ Đại học Sân khấu - Điện ảnh, thỏa mãn ước mơ của anh.

Diễn viên Bình An có lợi thế thể hình cùng gương mặt đẹp.

Kể từ đây, Bình An tiếp tục làm nghề người mẫu cho các nhãn hàng hay các tạp chí thời trang. Có thời gian, nam diễn viên còn cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam ở kênh thông tin dành cho giới trẻ.

Cuộc sống vất vả như vậy nhưng Bình An vẫn là hình mẫu đẹp trong mắt các bạn trẻ bởi sự lạc quan, năng động.

28 tuổi trải qua nhiều áp lực trong cuộc sống, lận đận trong diễn xuất nhưng trong tình duyên, Bình An lại khá may mắn.

Anh vừa công khai yêu đương với Á hậu 1 Phương Nga. Nói về chuyện kín tiếng trong việc hẹn hò, Bình An tâm sự: "Trước kia, hai đứa cứ phải giấu giếm, sợ bị chụp hình khi đi chơi chung. Sau ngày hôm nay, mọi việc sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc. Đây là thời điểm phù hợp nhất để chúng tôi thông báo với mọi người".

Nói về lý do yêu Phương Nga, Bình An tiết lộ: "Phương Nga hồn nhiên, đáng yêu. Tôi yêu nhất nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Chúng tôi biết nhường nhịn nên ít cãi vã, giận hờn". Hiện tại, sau hơn 4 năm công khai bình yên, Bình An đang hạnh phúc bên người yêu xinh đẹp. Điều quan trọng, nam diễn viên còn trẻ tuổi và còn cả chặng đường nghề rộng mở ở phía trước.

Bình An và Á hậu Phương Nga có hơn 4 năm hạnh phúc bên nhau.

Chia sẻ về tình yêu hiện tại, Bình An: "Sức mạnh tình yêu to lớn lắm, nó có thể thay đổi lập trường của con người. Trước đây, lập trường của An là không yêu một người làm nghệ thuật. Thời gian đầu 2 đứa quen nhau thì Phương Nga cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường.

Sau khi đi thi cuộc thi hoa hậu Việt Nam và đạt được danh hiệu Á hậu thì Phương Nga mới bắt đầu làm nghệ thuật". Bình An còn cảm thấy việc công khai tình yêu sẽ giúp cả hai có động lực và nhiều "sức mạnh" vượt qua mọi thử thách. Họ sẽ cố gắng nỗ lực từng ngày để tình yêu được bền lâu.