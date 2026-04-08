Người yêu cũ nhắn tin "Em dạo này ổn không?”: 3 cách trả lời thông minh nhất

Tin nhắn của người yêu cũ vào đêm muộn giống như một món đồ giảm giá đã lỗi thời. Nhìn thì có vẻ hấp dẫn nhưng thực chất chẳng còn giá trị để bạn phải bận lòng. Đằng sau câu hỏi "Em dạo này ổn không?" hay "Em vẫn ngủ muộn thế?" thường không phải là sự quan tâm chân thành, mà là sự ích kỷ của một trái tim đang trống trải hoặc một phút yếu lòng vì cô đơn.

Để đối phó với tình huống này, bạn cần một cái đầu lạnh và những câu trả lời vừa thông minh vừa tinh tế để đối phương hiểu rằng vé tàu đã hết và hành khách này đã rời khỏi sân ga từ lâu.

Khi bạn muốn khẳng định không có đối phương vẫn sống ổn

Nếu bạn muốn khẳng định rằng cuộc sống của mình đã thăng hoa hơn hẳn kể từ ngày đường ai nấy đi, hãy chọn cách trả lời trực diện và tự tin. Thay vì trách móc hay kể khổ, bạn chỉ cần gửi một dòng tin nhắn như: "Cảm ơn sự quan tâm của anh, từ ngày chúng ta dừng lại, em mới nhận ra cuộc sống độc lập và việc yêu bản thân lại tuyệt vời đến thế. Hy vọng anh cũng tìm thấy sự bình yên tương tự".

Câu trả lời này không chỉ là một lời thông báo tình trạng mà còn là một thông điệp về sự tự do. Bạn cho họ thấy rằng sự ra đi của họ không phải là một mất mát, mà là một cuộc giải phóng giúp bạn rạng rỡ hơn bao giờ hết.

(Ảnh minh hoạ)

Khi bạn muốn dập tắt mọi ý định của đối phương

Trong trường hợp bạn cảm thấy đối phương có ý đồ gì đó kiểu "gương vỡ lại lành" viển vông, việc nhắc đến sự hiện diện của người mới chính là gáo nước đá tỉnh người nhất. Hãy thử nhắn: "Mọi thứ với em đều rất tuyệt, nhất là khi bây giờ bên cạnh em đã có một người biết trân trọng và thấu hiểu em. Nên có lẽ chúng ta không nên liên lạc gì nữa để tránh những hiểu lầm không đáng có".

Thực tế, con trai thường chỉ nhận ra nửa kia tốt với họ như thế nào sau khi chia tay và rồi họ rơi vào trạng thái hối tiếc vô tận. Cách trả lời này là đòn chí mạng đánh thẳng vào lòng tự trọng của đối phương. Bạn không chỉ bước tiếp mà còn đang sở hữu một phiên bản hạnh phúc cao cấp hơn, khiến họ nhận ra mình đã hoàn toàn bị văng ra khỏi quỹ đạo đời bạn.

Khi bạn muốn thể hiện phong thái của một người trưởng thành, lịch sự

Cuối cùng, nếu bạn muốn giữ phong thái của một người trưởng thành, lịch thiệp nhưng khoảng cách, hãy trả lời như cách bạn đối đãi với một người quen cũ không còn liên quan đến cảm xúc. Một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Cảm ơn anh, em vẫn đang chăm sóc bản thân rất tốt và hài lòng với thực tại, chúc anh ngủ ngon" sẽ là dấu chấm hết hoàn hảo.

Suy cho cùng, hai người đã từng yêu nhau; không thể làm bạn, nhưng cũng không nên làm kẻ thù. Nên câu chúc ngủ ngon ở cuối không phải là sự quan tâm mà là một cánh cửa đóng sầm nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Sự sắc sảo nằm ở chỗ bạn vẫn trả lời nhưng tuyệt đối không hỏi ngược lại, không tạo ra bất kỳ kẽ hở nào cho sự dây dưa.

(Ảnh minh hoạ)

Sau chia tay, sự tử tế nhất dành cho nhau chính là đừng làm phiền. Nếu người cũ nhắn tin vào đêm khuya, bạn có quyền trả lời hoặc chọn cách im lặng. Nhưng nếu đã chọn trả lời, hãy nhắn sao cho họ thấy rằng bạn của hiện tại là một phiên bản nâng cấp, rực rỡ và tự trọng. Đừng để một tin nhắn từ quá khứ làm xáo trộn giấc ngủ và sự bình yên mà bạn đã phải nỗ lực rất nhiều mới gây dựng lại được. Quá khứ là để học hỏi, không phải để quay về.