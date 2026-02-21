Người giàu đi trước kéo người nghèo theo sau

Vượt hơn 200 km từ trung tâm TP Đà Nẵng lên xã Trà Linh, Tắk Lang là ngôi làng tôi chọn làm điểm dừng chân và thực sự choáng ngợp trước những dãy nhà bê tông 2 - 3 tầng mọc san sát, nhà nào nhà nấy sở hữu toàn mô tô đời mới. Hỏi ra mới hay, hầu hết các hộ dân ở ngôi làng nằm sát núi Ngọc Linh này đều thuộc diện khá giả. Cái tên làng tỷ phú cũng từ đó mà ra.

Chừng 10 năm trước, Hồ Văn Dấu - Bí thư Đoàn xã - sau những tháng ngày bám rẫy mưu sinh và chìm trong nghèo khó, rẽ hướng sang trồng sâm Ngọc Linh. Dấu cho biết đây là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời anh. Chỉ 3 - 4 năm vừa trau dồi kiến thức vừa đẩy mạnh sản xuất, Dấu đã sở hữu cả nghìn gốc sâm mang thương hiệu Ngọc Linh, trị giá hàng tỷ đồng. Khi vườn sâm ngày càng mở rộng quy mô cũng là lúc chàng Bí thư Đoàn ấp ủ dự định sẻ chia giống sâm quý.

Hồ Văn Dấu – Bí thư Đoàn xã Trà Linh (trái) – thủ lĩnh xây dựng mô hình vườn sâm kết đoàn.

“Vụ sâm đầu năm 2019, gần 500 gốc sâm giống của gia đình tôi được chia cho các hộ thanh niên khó khăn, hộ mới tách ở riêng hay có người ốm đau, bệnh tật trên địa bàn xã. Khi mang sâm đi tặng, cả hai vợ chồng chỉ tâm niệm mình có của ăn của để nhờ cây sâm thì cũng mong đồng bào quê mình thoát cảnh nghèo khó. Mô hình “Vườn sâm kết đoàn” ra đời như lẽ tất yếu, mang tinh thần sẻ chia, nhiệt huyết làm giàu của tuổi trẻ” - Dấu bộc bạch.

Một trong số hàng chục trường hợp nhận “món quà” đắt hơn vàng của Dấu trong những năm qua là gia đình Hồ Văn Đoàn. Cũng như Dấu, 4 năm trở về trước, Hồ Văn Đoàn bám rẫy trồng lúa, quanh năm suốt tháng chạy cơm từng bữa.

“Một ngày tháng 3/2021, tôi được anh Dấu tặng 20 cây sâm 2 tuổi. Sau hơn 4 năm chăm sóc và nhân giống, vợ chồng tôi đã sở hữu vườn sâm khoảng 250 cây, giá trị không dưới 1 tỷ đồng. Nhờ sâm Ngọc Linh, tôi có điều kiện lo cho gia đình, đặc biệt là 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Ơn đức của anh Dấu cả đời này tôi xin khắc cốt ghi tâm” - Đoàn xúc động nói.

Với loài biệt dược “quý hơn vàng” như sâm Ngọc Linh, đồng bào Xơ Đăng sẵn sàng cho đi với tâm niệm dìu nhau thoát nghèo.

“Sâm Ngọc Linh là gia tài lớn do mẹ rừng ban tặng, nên bằng cách nào đó phải chia sẻ lại để những người có hoàn cảnh khó khăn hơn cũng được hưởng lợi”- Anh Hồ Văn Dấu.



Để đáp đền sự giúp đỡ của Dấu, thời gian qua, Đoàn là một trong những đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực vào mô hình “Vườn sâm kết đoàn” do ân nhân của mình làm “thủ lĩnh”.

Sau 6 năm triển khai mô hình, vườn sâm tại các chi đoàn thôn đã huy động nhiều hộ thanh niên tham gia với phương châm: Ai có gốc góp gốc, có hạt góp hạt, có công góp công; góp bao nhiêu, sau khi thu hoạch chi đoàn sẽ hoàn vốn và lãi bấy nhiêu. Từ ý tưởng ban đầu của chàng Bí thư Đoàn xã, đến nay mô hình “Vườn sâm kết đoàn” đã có gần 500 cây sâm Ngọc Linh từ 1 - 5 năm tuổi. Cả trăm hộ thanh niên đã và đang thoát nghèo trên chính mảnh đất khô cằn một thời khốn khó.

Trao thứ quý nhất để cùng nhau thoát nghèo

Ngược hướng núi Ngọc Linh, tôi tìm về thôn 2, nơi chi bộ thôn cũng viết nên câu chuyện đầy nghĩa tình: Tặng sâm. Ông Hồ Văn Đuôi - Bí thư Chi bộ - đang cùng các thành viên tỉ mẩn gói 50 gốc sâm giống 1 năm tuổi, chia đều vào 5 bọc nhỏ, dự kiến sẽ dành tặng 5 hộ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sâm Ngọc Linh trở thành cây dược liệu chủ lực giúp bà con vùng cao quẳng đi gánh lo cơm, áo, gạo, tiền.

Vườn sâm Chi bộ thôn 2 mỗi năm gieo ươm khoảng 100 - 200 hạt. Tùy từng năm, tùy hoàn cảnh mà số hộ được tặng và số sâm tặng mỗi hộ sẽ khác nhau. “Trường hợp hộ đông con, có người ốm đau hay neo đơn sẽ được tặng nhiều sâm hơn những hộ còn lại. Ngoài tặng sâm, chúng tôi còn cắt cử thành viên có kinh nghiệm hỗ trợ, hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc sao cho đạt hiệu quả cao nhất", Bí thư Chi bộ thôn 2 cho hay.

Chị Hồ Thị Vẽ (trú làng Tak Ngo, thôn 2) xúc động khi nhắc đến việc bản thân từng nhận sâm giống từ Chi bộ thôn: "Bao năm trời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời với nương rẫy nhưng mãi chẳng thoát được nghèo. Nhờ có Chi bộ thôn hỗ trợ sâm giống mà mấy năm nay gia đình tôi có kế sinh nhai, ăn nên làm ra và có của ăn của để, lo cho các con học hành đàng hoàng. Mừng và cảm kích lắm”.

Theo lãnh đạo xã Trà Linh, thời gian qua, việc tặng sâm giống cho người nghèo đã trở thành phong trào và ngày càng được lan tỏa trên địa bàn.

Với người Xơ Đăng ở Trà Linh, sâm Ngọc Linh - “quốc bảo”, biệt dược quý hiếm - còn là quà tặng linh thiêng của những khoảnh khắc quan trọng nhất đời người. Trẻ thôi nôi, bố mẹ được họ hàng tặng vài gốc sâm chúc em bé khỏe mạnh. Cưới hỏi, đôi vợ chồng trẻ được trao mấy củ sâm làm vốn. Làm nhà mới, người thân mang tặng vài cây chúc an lành… Đây là cách rất riêng, tặng thứ quý nhất để trao nhau cơ hội thoát nghèo, dựng lại cuộc đời, để con cái lớn lên giữa rừng không đói nghèo như cha mẹ ngày trước.

Ông Trịnh Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Trà Linh - cho hay: “Thời gian qua, việc tặng sâm giống cho người nghèo đã trở thành phong trào và ngày càng được lan tỏa trên địa bàn. Hy vọng, với nghĩa cử cao đẹp ấy, người dân toàn xã sẽ được sống trong ấm no, hạnh phúc”.