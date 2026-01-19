Người ‘xây nhầm’ gần 50 căn nhà lại bị tố chiếm đất, xây dựng trái phép

Ngày 19/1, nguồn tin phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố cáo của ông Lê Quốc Vĩnh (SN 1981, ngụ phường An Phú Đông, TPHCM) về việc ông Lê Văn Hoàng (SN 1969, ngụ phường Tân Khánh, TPHCM) ngang nhiên chiếm đất của mình cũng tại phường Tân Khánh, xây dựng trái phép

Hiện tại, Cơ quan CSĐT đã đề nghị UBND phường Tân Khánh , nơi xảy ra vụ việc, phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. UBND phường Tân Khánh đã tiếp nhận văn bản đề nghị từ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Công an phường Tân Khánh liên quan đến đơn tố cáo của ông Lê Quốc Vĩnh.

Theo trình bày của ông Vĩnh, từ năm 2011, ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 1284, tờ bản đồ số 16, diện tích 97m2 tại khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, Bình Dương, nay là phường Tân Khánh, TPHCM.

Vị trí phần đất của ông Lê Quốc Vĩnh bị ông Hoàng và người khác chiếm, xây dựng trái phép

Đến năm 2020, ông Vĩnh phát hiện ông Lê Văn Hoàng cùng một số cá nhân đã xâm phạm trái phép phần đất này bằng cách tự ý đổ bê tông làm đường đi, dựng cổng, lắp camera kiểm soát toàn bộ thửa đất, dù ông không cho phép, không có thỏa thuận, chuyển nhượng hay tranh chấp nào liên quan.

Lúc bấy giờ, ông Vĩnh đã nhiều lần đến thửa đất để yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm và rào chắn phần đất của mình nhưng bị ông Lê Văn Hoàng và một số người ra chửi bới, hành hung, ngăn cản không cho thực hiện.

“Vì không muốn sự việc thêm nghiêm trọng nên tôi đành dừng lại. Thời điểm đó, tôi đã nhiều lần liên hệ, đề nghị UBND phường can thiệp, xử lý song đất của tôi vẫn bị người khác chiếm trái phép”- ông Vĩnh cho hay.

Cũng theo ông Vĩnh, tháng 5/2025, ông làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được cơ quan có thẩm quyền cấp đổi sổ đỏ mới, trong đó thể hiện tọa độ rõ ràng. Qua đó khẳng định toàn bộ phần đất đang bị chiếm thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông

Mới đây, thông qua báo chí, ông biết vụ ông Lê Văn Hoàng xây dựng trái phép gần 50 căn nhà trên đất người khác giống trường hợp của mình nên tiếp tục gửi đơn đến công an để được giải quyết.

Cơ quan chức năng đo đạc để xác định phạm vi đất của ông Lê Quốc Vĩnh bị chiếm dụng trái phép

Trước đó Báo Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh liên quan đến việc ông Lê Văn Hoàng xây trái phép gần 50 căn nhà trên đất người khác.

Cụ thể, theo hồ sơ, vào năm 1999, hộ ông Trương Minh Ký (SN 1969, ngụ TPHCM) được UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 6.465m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 ở phường Tân Phước Khánh cũ.

Năm 2017, ông Lê Văn Hoàng và cá nhân khác đã có hành vi chiếm một phần thửa đất kể trên để xây nhà tạm nên đã xảy ra tranh chấp với ông Ký. Năm 2019, ông Ký đã khởi kiện dân sự đối với ông Hoàng ra TAND thị xã Tân Uyên (cũ).

Sau khi thụ lý, TAND thị xã Tân Uyên (cũ) đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc ông Hoàng không được xây dựng, lắp ghép nhà tiền chế trên thửa đất số 87. Thời điểm này ông Hoàng đã xây 7 căn nhà cấp 4 và một dãy nhà trọ.

Năm 2020, khi Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên (cũ) ban hành thông báo buộc tháo dỡ các công trình xây nhà trái phép thì trên thửa đất này đã có 25 căn nhà cấp 4, 2 dãy phòng trọ được xây dựng hoàn thiện và 5 căn nhà cấp 4 đang trong quá trình xây dựng.

Sau đó, ông Hoàng làm đơn khởi kiện ngược lại, yêu cầu TAND thị xã Tân Uyên tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký nhưng yêu cầu khởi kiện đã bị tòa án bác đơn. Thời điểm này đã có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất.

Năm 2023, TAND TP Tân Uyên (cũ) phục hồi giải quyết đơn kiện của ông Ký đối với ông Hoàng. Tháng 7/2024, TAND thành phố Tân Uyên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trương Minh Ký, buộc ông Hoàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho nguyên đơn.

Cuối tháng 2/2025, TAND TP Tân Uyên cũ (nay là TAND khu vực 17, TPHCM) có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng.

Tại thời điểm cơ quan điều tra tiếp nhận việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo kiến nghị của toà án và đơn tố cáo của ông Trương Minh Ký, ông Hoàng được xác định trước đó đã bán những căn nhà xây dựng trái phép nói trên cho nhiều người.

Cuối tháng 11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ hành vi của ông Lê Văn Hoàng và đồng bọn.