Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Bất đắc dĩ sẽ thuê thần đèn dịch chuyển nhà về đúng chỗ

Vụ việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan (ở tổ 7, phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng) đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, tối 24/9, ông Đỗ Văn Hữu cho biết gia đình đang chờ kết quả kháng cáo tại tòa án. Ông Hữu cho hay, ông đã tìm cách thương lượng để mua lại lô đất nhưng không thành. Trong trường hợp bất đắc dĩ, gia đình ông Hữu sẽ thuê thần đèn dịch chuyển ngôi nhà về đúng vị trí lô đất của mình. Ông Hữu từ chối trả lời khi được hỏi về lý do kháng cáo bản án của TAND khu vực I - Hải Phòng đã tuyên vào ngày 11/8 buộc ông tháo dỡ công trình.

Sáng 24/9, lãnh đạo phường Thiên Hương cũng xác nhận, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hải Phòng đã vào cuộc điều tra vụ xây nhầm nhà trên đất người khác xảy ra tại phường Thiên Hương, theo nguồn tin trên báo Lao Động.

Trước đó vào ngày 23/9, bà Loan đã nộp đơn tố cáo ông Đỗ Văn Hữu đến Công an TP.Hải Phòng, Viện KSND TP.Hải Phòng và Công an phường Thiên Hương, về hành vi chiếm đoạt sử dụng đất trái phép.

Ngôi nhà 2 tầng kiên cố mà ông Hữu thuê người xây dựng trên đất của nhà bà Loan. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, trao đổi với VTC News, bà Loan cho hay sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật thì nhận thấy trường hợp của gia đình bà không phải tranh chấp đất đai dân dự bởi thửa đất đã được cấp sổ đỏ rõ ràng, không có sai lệch về vị trí nên phần đất hiện nay của gia đình là đang bị chiếm đoạt.

Theo bà Loan, hành vi ngang ngược, cướp đất trắng trợn giữa ban ngày của gia đình ông Hữu đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng về tinh thần đối với các thành viên trong gia đình, khi suốt một năm qua phải mòn mỏi đi tìm công lý. Gia đình bà rất bức xúc trước thái độ coi thường pháp luật, cố tình chây ì của ông Hữu. Đặc biệt là việc ông Hữu biết rõ mình là người sai nhưng lại còn ra điều kiện với người đúng.

Ông Đỗ Văn Hữu

Việc nộp đơn tố cáo của bà Loan nhằm mục đích bảo vệ nền tảng đạo đức xã hội, niềm tin vào công lý và không để "nhân bản" thêm nhiều ông Hữu khác.

Bà Loan cũng cho biết ngay từ đầu gia đình đã mua 2 lô đất liền kề nhau nhằm mục đích xây nhà ở, nếu phải đổi thì 2 lô đất của nhà bà Loan lại tách xa nhau, không tiện cho việc xây dựng theo mục đích của gia đình.

Bà Loan cho biết thêm vợ của ông Hữu đã gọi điện xin lỗi. Nhưng với bà Loan, giờ xin lỗi cũng đã muộn. Chủ đất mong cơ quan chức năng năng điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Loan cho biết đã thông báo việc ông Hữu xây nhầm nhà từ khi đang làm móng nhưng ông này vẫn bất chấp hoàn thiện ngôi nhà.

Như đã đưa tin, tháng 9/2024, bà Loan mua lô đất tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng. Đến tháng 10, gia đình bà Loan được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 tháng, bà tá hỏa phát hiện một thửa đất của mình đã bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, thuê thợ xây dựng nhà. Gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do nhầm lẫn. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa. Ông này cũng đưa ra phương án giải quyết là muốn gia đình bà Loan đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng. Bà Loan không đồng ý nên đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc trên. Tòa đã tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trao trả lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng.



