Người vợ trẻ lần đầu lộ diện sau khi bị tố cuỗm 7.300 tỷ đồng của danh họa 87 tuổi hàng đầu Trung Quốc: Sự thật là gì?

Ngày 16/8, các tin tức về ông Phạm Tăng, 87 tuổi, và vợ - Từ Manh, 37 tuổi, gây rúng động trên mạng xã hội. Theo Hongxing News, một số nguồn tin nói Từ Manh thâu tóm khối tài sản 2 tỷ nhân dân tệ (278 triệu USD - 7.300 tỷ đồng) của chồng, bao gồm nhiều cổ vật, tranh, thư pháp.

Tuy nhiên, mới đây, nhiều thông tin mới được hé lộ khiến cộng đồng mạng một lần nữa nghi hoặc về tính xác thực của sự việc trên.

Bạn bè tiết lộ tung tích

Một người bạn của Phạm Tăng bất ngờ lên tiếng về những thông tin liên quan tới ồn ào của gia đình danh họa người Trung Quốc. Người này nói, Phạm Tăng không bị bắt cóc hay cấm liên lạc với gia đình.

Phạm Tăng, Từ Manh chụp hình tại nhà riêng năm 2024. Ảnh: Sohu

Người bạn này cho biết được Phạm Tăng nhờ lên tiếng bác bỏ tất cả tin đồn tiêu cực liên quan đến gia đình ông. Nguồn tin khẳng định Phạm Tăng vẫn rất khỏe mạnh. Danh họa 87 tuổi đang tập trung viết sách.

“Ông ấy vẫn khỏe mạnh và an toàn. Ông ấy cảm kích vì được mọi người quan tâm. Hiện tại, ông ấy chưa thể ra mặt để lên tiếng nên nhờ tôi”, người này nói.

Ngoài ra, một người bạn khác cho hay, ông đã gặp Phạm Tăng tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào đầu tháng 8 và danh họa vẫn khỏe mạnh. Người này khẳng định không có chuyện Phạm Tăng mất tích như con gái của danh họa chia sẻ.

Tối 17/8, con trai riêng của người vợ thứ 3 của Phạm Tăng cũng đăng ảnh danh họa và vợ trẻ tại Bảo tàng nghệ thuật Bắc Kinh. Tuy nhiên, thời điểm chụp ảnh không được công bố.

Con gái tố vợ trẻ của bố chiếm đoạt tài sản

Theo Jimu News, tối 16/8, bà Phạm Hiểu Huệ - con gái của ông Phạm Tăng - phản hồi trên trang cá nhân về sự việc. Theo đó, từ giữa tháng 7, cô đưa con tham gia kỳ học hè ở nước ngoài, liên lạc với cha qua điện thoại. Cha cô từng nói ở bệnh viện chăm sóc Từ Manh bị ốm. Lúc đó, Phạm Hiểu Huệ thắc mắc vì sao một người già lại cần ở bệnh viện chăm người trẻ, nhưng cô không hỏi han thêm vì tin Từ Manh.

Ông Phạm Tăng kết hôn với Từ Manh vào năm 2024 - Ảnh: Sina

Vài hôm sau khi nghe sự việc, Phạm Hiểu Huệ về Trung Quốc, đến biệt thự của cha, cô phát hiện căn nhà đóng cửa, cha cô và Từ Manh không ở nhà. Sau khi tìm hiểu, cô biết được Từ Manh sa thải một số nhân viên lâu năm, thuê một số người mới về phụ việc nhà. Từ Manh tắt hệ thống camera trong nhà.

Theo tìm hiểu của Phạm Hiểu Huệ, Từ Manh tranh thủ lúc con cháu của chồng vắng nhà đã mang số lượng lớn tác phẩm thư pháp, đồ cổ của chồng đến nơi khác. Từ Manh cũng đưa ông Phạm Tăng rời khỏi biệt thự. Hơn nửa tháng qua, Phạm Hiểu Huệ không liên lạc được với cha, cô cũng không biết cha ở đâu. Cô có thể nhắn tin với Từ Manh nhưng Từ Manh giấu mọi thông tin.

Phạm Hiểu Huệ lo lắng cho sức khỏe, sự an toàn của cha. Dù vậy, Phạm Hiểu Huệ chưa tiết lộ đã báo cảnh sát hay chưa.

Không chỉ vậy, nhiều nguồn tin cho biết Từ Manh có nhân tình, cùng một số người lên kế hoạch chiếm tài sản của ông Phạm.

Cuộc hôn nhân với người vợ kém 50 tuổi

Phạm Tăng sinh ra ở Giang Tô (Trung Quốc) và được mệnh danh là "bậc thầy hội họa" của nước này. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như phó chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Trung Quốc, phó chủ tịch Hiệp hội nhà thư pháp Trung Quốc.

Tác phẩm thư pháp và hội họa của Phạm Tăng được nhiều phòng trưng bày và bảo tàng nghệ thuật quốc tế sưu tầm, thường xuyên xuất hiện tại các cuộc đấu giá nghệ thuật với giá cao ngất ngưởng. Trong đó, bức Trúc thước đạt hơn 40 triệu nhân dân tệ (5,1 triệu USD), Linh tuyền đạo phong đạt 18,4 triệu nhân dân tệ (2,5 triệu USD). Hàng chục tranh khác của ông đều có mức trên một triệu USD.

Phạm Tăng là tên tuổi lớn trong nền nghệ thuật đương đại Trung Quốc, được mệnh danh "đại sư" lĩnh vực thư pháp, hội họa

Phạm Tăng trải qua 4 cuộc hôn nhân. Vợ đầu của ông là nhà thơ, vợ thứ 2 là họa sĩ. Người vợ thứ 3 của ông là bà Quế Vân, đã qua đời vào năm 2021. Ba năm sau khi vợ mất, Phạm Tăng tái hôn với Từ Manh.

Trong thông báo kết hôn vào năm 2024 với người vợ kém 50 tuổi, danh họa Trung Quốc viết: “Chúng tôi có một tình bạn sâu sắc. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, cả hai nguyện ý gắn kết trọn đời”.

Một người quen của Từ Manh tiết lộ, sau khi trở thành vợ của danh họa Trung Quốc, Từ Manh xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông. Cô được mô tả là người vợ ngoan, hậu thuẫn chồng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Trong những bức ảnh trên mạng, Từ Manh luôn xuất hiện trong hình ảnh dịu dàng, kề cận bên danh họa tuổi cao sức yếu. Từ Manh hiện còn đảm nhiệm vai trò trợ lý cho chồng.

Theo con gái của Phạm Tăng, thời gian gần đây, sức khỏe của danh họa U90 ngày càng kém. Ông hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của Từ Manh. Do không thể quản lý được tài sản, Phạm Tăng đã trao toàn quyền cho vợ phụ trách.