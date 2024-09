Người vợ trẻ khóc nức nở ngóng tin chồng sau vụ sập cầu Phong Châu: "Chồng cháu ở dưới đấy rồi, cháu biết làm sao..."

Khoảng 10h ngày 9/9, cầu Phong Châu (Phú Thọ) bất ngờ bị sập khiến nhiều người người và phương tiện rơi xuống sông. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được chính xác số lượng, danh tính các nạn nhân cũng như phương tiện mất tích trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ sập cầu

Gần 20 người dân đã có mặt tại hiện trường để trình báo người thân mất tích và chờ đợi công tác tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết bất lợi nên công tác tìm kiếm cũng gặp nhiều khó khăn. Do nước sông Hồng chảy xiết, một số đội cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được phương tiện dưới lòng sông.

Chị Chi - một trong những người nhà của nạn nhân trong vụ việc

Chị Chi - vợ của một trong những nạn nhân mất tích không ngừng khóc nức nở tại hiện trường vụ việc. Được biết, vợ chồng chị đã có với nhau hai con nhỏ.

Chị Chi không ngừng dò hỏi từng chút thông tin từ lực lượng chức năng. Khi được nghe về việc có một số người đã được cứu sống từ ô tô, chị đã không khỏi hy vọng chồng mình là một trong số đó.

Đáng tiếc, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng chỉ có thể xác định được 3 người di chuyển bằng xe máy hiện đã được tìm thấy và cấp cứu trong bệnh viện.

Lực lượng chức năng cho biết vẫn đang cố gắng hết sức tìm kiếm những người gặp nạn

"Giờ chồng cháu đang ở dưới đấy rồi thì cháu không biết phải làm sao. Trăm sự chỉ nhờ các chú." - Chị Chi nức nở.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cho biết, do hiện dòng nước đang chảy rất xiết, các lực lượng quân đội, công an vẫn trực chiến, đến thời điểm an toàn sẽ lập tức tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn.

Rất nhiều người vẫn đang ngóng chờ tin tức

Chiều ngày 9/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ). Lực lượng người nhái cũng đã sẵn sàng để triển khai việc tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do dòng nước lũ chảy rất xiết, nên công tác này chưa thể thực hiện được. Được biết, cầu Phong Châu nằm trên QL 32C nối địa phận huyện Lâm Thao với huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã trải qua thời gian sử dụng hơn 17 năm.

Từ năm 2013, cây cầu được ngành giao thông đưa vào danh sách cầu yếu bởi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng cao, xe chở hàng, chở vật liệu, qua lại khiến cây cầu xuống cấp nghiêm trọng. Được biết, trước thực trạng cầu Phong Châu yếu, Sở GTVT đã cắm biển hạn chế tải trọng xe (chỉ cho phép các xe ô tô có tải trọng dưới 24 tấn được lưu thông qua cầu), thực hiện phương án phân luồng từ xa nhằm giảm tải phương tiện có trọng tải lớn qua cầu và lập chốt kiểm tra.