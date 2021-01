Người vợ chặn xe Mercedes của 'tiểu tam' giữa phố Hà Nội lên tiếng: Chồng tôi muốn dứt thì cô ấy lại khóc lóc, quỳ xuống

Sự việc người phụ nữ chặn cửa xe Mercedes trên đường phố Hà Nội để mắng chửi cô gái ngồi trong xe xảy ra tối qua (16/1) và đến hôm nay vẫn rất được cộng đồng mạng quan tâm, bàn tán sôi nổi.

Theo chia sẻ, nguyên nhân sự việc là do cô gái lái Mercedes đã hẹn hò cùng chồng của người phụ nữ, do quá nhiều lần nhắc nhở bất thành, chị này mới phải chặn xe dằn mặt.

"Thấy có người quay clip, N. ngồi trong xe và gọi điện cho chồng chị"

Theo tìm hiểu, người vợ trong sự việc kể trên tên V.K.C (SN 1993, ngụ Hà Nội). Còn cô gái được cho là "tiểu tam" thì tên N.

Chia sẻ với chúng tôi, chị C. cho biết trước đây chị có lấy hàng từ chỗ N. để bán hàng online. N. khá thân thiết với gia đình chị, một số lần ghé ăn cơm và bất ngờ trở thành người thứ 3 xen vào giữa 2 vợ chồng.

Kể lại thời điểm chặn xe ô tô của N. trên đường phố vào tối qua, chị C. cho biết ban đầu chị chỉ muốn mắng chửi nhưng lại bị đối thủ túm tóc trước. Sau một hồi giằng co, N. ngồi trong xe gọi điện cho chồng chị C. để kể chuyện ngay trước mặt chị.

"Tôi chỉ định nói nó bớt trơ trẽn lại, bớt lượn lờ quanh đây, tôi không muốn làm um lên vì tôi đang đèo 2 con nhỏ. Nhưng N. túm tóc tôi nói 'mày nghĩ tao không dám đánh mày hả' rồi giằng co nhau 1 lúc.

Khi có người vào can thì N. thấy có người quay clip nên chỉ ngồi im trong xe gọi điện cho chồng chị. Chồng tôi đương nhiên là không bênh nó rồi. Một lúc tôi thấy tắc đường quá, lại chợt nhớ ra còn 2 đứa nhỏ nên tôi đóng cửa xe cho nó đi" - chị C. kể lại sự việc.

Cô gái tên N. ngồi trong xe ô tô giơ chân đạp chị C. (Ảnh cắt từ clip)

"Chồng chị muốn dứt thì bạn ấy lại khóc lóc, quỳ xuống rất nhiều"

Kể thêm về câu chuyện gia đình mình, chị C. cho biết do mải chăm con nhỏ nên chị không biết chồng và N. đã qua lại từ bao giờ.

Chị C. kể chồng chị đã nhiều lần quyết định chấm dứt với N. nhưng cô gái này lại quỳ xuống và khóc lóc để níu kéo. Không những thế, N. còn thường xuyên lái xe đến chung cư để đón chồng chị C. đi chơi, lên Facebook đăng nội dung "cà khịa",... Những điều này khiến chị C. rất tức giận và vụ chặn xe tối qua chính là giọt nước tràn ly.

Chị C. chia sẻ: "N. luôn nhắn tin kiểu cao thượng rằng nó xinh đẹp hơn còn tôi phải xem lại bản thân mình. Nó thường xuyên cấm chồng tôi không được ngủ cùng vợ con, bắt chồng tôi phải bỏ vợ, bắt vứt nhẫn cưới đi...

Tôi đã im lặng rất lâu rồi, chỉ tập trung kiếm tiền và chăm con thôi nhưng nó càng ngày càng lộng hành, cứ lởn vởn quanh chung cư để đón chồng tôi đi chơi. Nó còn lên Facebook cà khịa nói kháy, hashtag tên chồng tôi để trêu tức nên tối qua thực sự là giọt nước tràn ly.

Mỗi khi chồng tôi muốn dừng lại thì bạn ấy khóc lóc, quỳ xuống cầu xin rất nhiều. Cũng một phần chồng tôi rất thương người, bạn này lại diễn kiểu đáng thương rất tốt nên cứ nhùng nhằng mãi không thôi".

Hình ảnh chị C. chặn xe ô tô để dằn mặt "tiểu tam" (Ảnh cắt từ clip)

Thêm một điều rất được dân tình quan tâm đó là mối quan hệ hiện tại giữa chị C. và chồng. Rất bất ngờ, không như những cặp vợ chồng khác thường tan vỡ, mâu thuẫn căng thẳng khi xuất hiện người thứ ba, chị C. cho biết 2 vợ chồng vẫn vui vẻ bình thường.

Trên Facebook cá nhân, chị C. một mực bênh vực và khen ngợi chồng. Thậm chí, chị nêu quan điểm rằng không quan tâm đến những cô gái hẹn hò với chồng mình vì chị biết rõ chồng mình sẽ không bao giờ bỏ gia đình để theo bất kỳ cô gái nào khác.

"Thưa các bác, chồng em là 1 người đàn ông đúng nghĩa. Trách nhiệm, tình cảm, quân tử chồng em có đủ. Cũng chính vì vậy mà không thiếu các cô gái muốn cướp lấy anh ấy cho bằng được, mặc cho anh ấy đã có 1 gia đình êm ấm.

Chưa bao giờ em quan tâm xem anh ấy có người phụ nữ khác hay không. Anh ấy đủ chín chắn để biết đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời, đâu là tổ ấm đích thực mà anh ấy nâng niu" - chị C. viết trên Facebook của mình.

Cuối cùng, chia sẻ với chúng tôi, chị C. cho biết chỉ mong muốn nhắn nhủ cô gái tên N. và tất cả những cô gái đang là người thứ ba hãy tỉnh ngộ và làm lại mọi thứ bởi mọi lỗi lầm sẽ đều phải trả giá.

"Hãy nhìn lại xem sau ồn ào tối qua chồng tôi vẫn chọn về với gia đình. Còn bạn ấy chỉ có 1 mình khóc trong đêm. Như vậy có xứng đáng không? Tất cả các cô gái đang là người thứ 3, các bạn cần có 1 tư duy đúng đắn hơn để nhận được 1 cuộc sống ngẩng cao đầu, tiền có thể tự mình kiếm, vất vả 1 chút nhưng không nhục nhã" - chị C. nói.