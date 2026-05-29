Người Việt duy nhất vừa vào danh sách Forbes Under 30 Asia ở lĩnh vực đầu tư công nghệ: Profile 'khủng' cỡ nào?

Ngày 28/5 vừa qua, Forbes đã chính thức công bố danh sách 30 Under 30 Asia năm 2026. Ở lĩnh vực đầu tư công nghệ, Việt Nam có đại diện duy nhất là Bùi Đức Anh.

Theo hồ sơ do Forbes công bố, Đức Anh hiện đang làm việc tại Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) - công ty con chuyên về công nghệ của KASIKORNBANK. Tại chi nhánh TP.HCM, anh dẫn dắt các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng tại khu vực Đông Nam Á và Hoa Kỳ.

Trong thời gian làm việc tại KBTG kể từ tháng 1/2025, Bùi Đức Anh đã xây dựng một danh mục đầu tư tập trung vào các công ty an minh mạng tại New York và khu vực Vịnh San Francisco.

Ngoài ra, anh còn hỗ trợ các công ty trong danh mục đầu tư của Hoa Kỳ mở rộng sang Đông Nam Á.

Theo thông tin từ phía trường ĐH Ngoại thương, Bùi Đức Anh là cựu sinh viên K53 chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại của nhà trường. Anh từng giành Quán quân cuộc thi Ứng viên tài năng năm 2017.

Ngoài Đức Anh, ở lĩnh vực Y tế và khoa học, Việt Nam có một đại diện khác là Hiếu Nguyễn.

Anh là học giả Knight-Hennessy tại Trường Y thuộc Đại học Stanford. Năm 2025, anh đã đóng góp vào một bài báo được đăng trên tạp chí Science, thảo luận về cách một số đột biến gen có thể gây ra ung thư. Nhà khoa học trẻ này còn là cố vấn cho World Telehealth Initiative, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại California hoạt động vì mục đích mang dịch vụ y tế từ xa đến các cộng đồng thiếu thốn trên toàn cầu.