Theo số liệu thống kê từ các nhà mạng lớn trong nước, một sự thay đổi dữ dội trong thói quen liên lạc. Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, lưu lượng gọi thoại trung bình đã "bốc hơi" từ 25% đến 36% so với ngày thường. Sự sụt giảm này càng trở nên rõ rệt khi đặt lên bàn cân với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, mạng VNPT ghi nhận mức giảm hơn 24%, trong khi Viettel chứng kiến cú lao dốc kỷ lục lên tới 62%. Theo số liệu từ Cục Viễn thông, đà suy giảm đang diễn ra trên bình diện tổng thể với lưu lượng thoại trong nước giảm 17% và thoại quốc tế lao dốc tới 40%. Điều này cũng chính thức chấm dứt vĩnh viễn cảnh tượng nghẽn mạng do quá tải cuộc gọi đêm Giao thừa từng là nỗi ám ảnh trong những năm đầu kỷ nguyên di động.

Nguyên nhân cốt lõi của cuộc đại dịch chuyển này chính là sự phổ biến không thể cản phá của các ứng dụng OTT và mạng xã hội. Thay vì tiêu tốn cước phí viễn thông cho những cuộc gọi thông thường, người dùng hiện nay chuộng việc nhắn tin, gọi video sắc nét và tương tác trực tiếp qua internet để có trải nghiệm kết nối chân thực hơn.

Trái ngược hoàn toàn với mảng thoại, bức tranh dữ liệu di động dịp Tết 2026 lại ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ so với năm trước. Nhu cầu khổng lồ từ việc xem video, livestream và chia sẻ hình ảnh độ phân giải cao đã đẩy mức tiêu dùng dữ liệu mạng Viettel tăng vọt gần 93%, trong khi VNPT và MobiFone cũng tăng mạnh từ 16% đến hơn 18%.

Một điểm khá thú vị là dù tăng mạnh so với năm ngoái, lưu lượng data di động trong những ngày Tết lại giảm nhẹ từ 5% đến 11% so với ngày thường. Lý do vô cùng đơn giản: người dân dành phần lớn thời gian quây quần nghỉ ngơi tại nhà và tận dụng tối đa đường truyền internet cáp quang qua Wi-Fi thay vì bật 4G hay 5G. Bức tranh toàn cảnh này càng củng cố vị thế độc tôn của các dịch vụ nền tảng internet, định hình lại hoàn toàn thói quen liên lạc và giải trí của người Việt trong kỷ nguyên số.