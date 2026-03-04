iOS 26 hiện chưa có công cụ jailbreak công khai nào được cộng đồng quốc tế xác nhận. Các diễn đàn chuyên về bảo mật và jailbreak vẫn chưa ghi nhận phương pháp bẻ khóa được phát hành rộng rãi cho phiên bản hệ điều hành mới nhất của Apple.

Trong bối cảnh đó, một nhà nghiên cứu bảo mật người Việt cho biết đã thực hiện thành công việc bẻ khóa iOS 26 trong môi trường nội bộ. Theo thông tin được chia sẻ, phương pháp này không được công bố chi tiết và cũng không được phát hành ra ngoài. Việc khai thác yêu cầu điều kiện phần cứng riêng và chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, debug hệ thống.

Chiếc iPhone 16 Pro Max chạy iOS 26.2 bị bẻ khoá (jailbreak) bởi người Việt

Jailbreak là quá trình can thiệp vào hệ điều hành iOS nhằm vượt qua các cơ chế kiểm soát của Apple, từ đó giành quyền truy cập sâu hơn vào hệ thống. Trước đây, khi iOS còn thiếu nhiều tính năng tùy biến, cộng đồng jailbreak phát triển mạnh. Người dùng bẻ khóa thiết bị để cài đặt tweak, chỉnh sửa giao diện, thêm tính năng mà Apple chưa hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi iOS dần hoàn thiện và bổ sung nhiều tính năng vốn từng phải cài qua tweak, nhu cầu jailbreak ở nhóm người dùng phổ thông giảm mạnh. Đồng thời, Apple liên tục gia cố các lớp bảo mật từ kernel, boot chain đến cơ chế kiểm soát phần cứng. Điều này khiến việc jailbreak ngày càng khó khăn và cộng đồng thu hẹp đáng kể so với giai đoạn cao điểm nhiều năm trước.

Các tweaks (tinh chỉnh) được cài đặt lên chiếc iPhone chạy iOS 26 để thêm các tính năng mà iOS không có sẵn

Thông tin về việc bẻ khóa iOS 26 xuất hiện trong bối cảnh các ứng dụng ngân hàng tại Việt Nam bắt đầu siết chặt kiểm soát thiết bị từ ngày 1.3, theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định này, các tổ chức tín dụng phải áp dụng biện pháp kỹ thuật để phát hiện và chặn những thiết bị không đảm bảo an toàn khi truy cập Mobile Banking.

Một trong ba nhóm thiết bị bị chặn là những thiết bị đã bị can thiệp hệ thống như root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader. Khi phát hiện thiết bị mất tính toàn vẹn bảo mật ở cấp hệ thống, ứng dụng ngân hàng sẽ tự động dừng hoạt động và ngắt phiên giao dịch. Mục tiêu của quy định là hạn chế rủi ro mã độc xâm nhập, đánh cắp OTP hoặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điều này đồng nghĩa với việc dù jailbreak mang ý nghĩa nghiên cứu hoặc thử nghiệm kỹ thuật, các thiết bị đã bẻ khóa sẽ không còn phù hợp cho các hoạt động tài chính hàng ngày. Đây cũng là một trong những lý do khiến jailbreak hiện nay chủ yếu tồn tại trong môi trường phòng thí nghiệm hoặc nhóm nghiên cứu bảo mật, thay vì phổ biến rộng rãi như trước.

iPhone bẻ khoá cho phép cài đặt bất cứ ứng dụng không chính thức nào lên điện thoại cũng như "vượt rào" cơ chế sandbox của iOS, khiến iPhone trở nên kém bảo mật hơn. Chính vì lý do này, các ngân hàng kể từ ngày 1/3 vừa qua sẽ không hoạt động trên các thiết bị đã bẻ khoá như này

Nguồn tin cho biết phương pháp bẻ khóa iOS 26 nói trên không nhằm mục đích phát hành công cụ đại trà. Các chi tiết kỹ thuật liên quan đến lỗ hổng và cơ chế khai thác được giữ kín do liên quan đến nhiều yếu tố bảo mật. Không có bằng chứng cho thấy kỹ thuật này bị lạm dụng ngoài phạm vi nghiên cứu.

Việc một nhà nghiên cứu người Việt có thể thực hiện bẻ khóa phiên bản iOS mới nhất, dù chỉ trong môi trường nội bộ, cho thấy năng lực phân tích và khai thác hệ thống ở mức cao của người Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh quy định siết chặt an toàn giao dịch tài chính và xu hướng bảo mật ngày càng nghiêm ngặt, jailbreak hiện không còn là lựa chọn phù hợp với người dùng phổ thông.