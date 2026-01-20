Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên toàn quốc trong thời gian từ khoảng tháng 6/2025 đến tháng 12/2025 do Lê Thanh Vũ, Lương Công Hay cùng đồng bọn thực hiện.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 12 năm 2025, thông qua mạng xã hội facebook, nhóm Vũ, Hay cùng đồng bọn đã sử dụng các tài khoản có nickname “Tâm Nguyễn”; “Phạm Tuấn”; “Dế TK”; “Hải Bình”; “Hải Trần” để tìm kiếm cái bài viết có nội dung liên quan đến các từ khóa “MOMO”; “ZALOPAY”, các giao dịch chuyển nhầm tiền, và các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Vũ

Sau đó, các đối tượng tiến hành dò tìm số điện thoại của người bị hại, kiểm tra xác định có hay không việc sử dụng các ví điện tử “MoMo”; “Zalopay” nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Sau khi có được thông tin của người bị hại, nhóm đối tượng đã đóng giả người nhận nhầm (để hỗ trợ việc trả lại tiền); đóng giả nhân viên ngân hàng (để hỗ trợ việc kiểm tra, xác thực tài khoản; hỗ trợ khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng) và đưa ra các thông tin gian dối, dẫn dắt các bị hại phải tin lời mà cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: căn cước công dân, tài khoản ngân hàng…, và thực hiện theo các yêu cầu khác của đối tượng nhằm xác minh, liên kết tài khoản ngân hàng vào MoMo, Zalopay; chuyển tiếp và cung cấp mã OTP cho các đối tượng.

Đối tượng Lương Công Hay

Sau khi có mã OTP từ người bị hại, các đối tượng nhanh chóng đăng nhập, kiểm soát và chiếm đoạt trái phép quyền quản lý sử dụng các ví điện tử MOMO, ZALOPAY của người bị hại. Cuối cùng, các đối tượng thực hiện các lệnh chuyển tiền về các tài khoản ngân hàng của đối tượng rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại, chia nhau tiêu xài.

Căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2025, nhóm đối tượng đã sử dụng tổng cộng 05 thông tin tài khoản ngân hàng, cùng ví điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các bị hại, cụ thể:

- Tài khoản Zalopay số 0779258005 mang tên CAO THỊ THU THUỲ.

- Tài khoản Zalopay số 0762750879 mang tên NGUYỄN ĐĂNG PHI.

- Tài khoản Zalopay số 0763157771 mang tên HÀ THỊ HỒNG DUYÊN.

- Tài khoản ngân hàng MBbank số 0706707077 mang tên NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG.

- Tài khoản ngân hàng BIDV số 8851351777 mang tên HÀ THỊ BÌNH.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng và giải quyết triệt để vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là nạn nhân bị lừa đảo chuyển tiền đến các số tài khoản nêu trên thì nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng – Tổ công tác khu vực 3 (Địa chỉ: Số 15 Hoàng Diệu, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) để trình báo.

Thời gian trình báo từ nay đến trước ngày 15/03/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng sẽ kết thúc vụ án theo quy định. Thông tin cần thiết liên hệ Điều tra viên Hồ Đức Vinh, SĐT: 0935991388.