HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người từng chuyển tiền vào 2 tài khoản Vietcombank và Techcombank dưới đây khẩn trương đến công an trình báo trước ngày 28/3

Nam An |

Công an đang điều tra đường dây cho vay lãi nặng qua mạng do Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Huỳnh Thanh Trúc thực hiện, sử dụng tài khoản Techcombank và Vietcombank để giải ngân và thu tiền, đồng thời kêu gọi người vay liên hệ trước 28/3/2026.

Ngày 18/3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế làm rõ vụ án Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đồng phạm có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hoạt động từ năm 2024 đến nay tại TP Huế và nhiều tỉnh, thành khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Tuấn sử dụng tài khoản Facebook “Tuấn Toàn”, trong khi Phạm Huỳnh Thanh Trúc dùng các tài khoản “Phạm Diệp Anh” và “Phạm Thanh Trúc” để đăng bài quảng cáo cho vay tiền giải ngân nhanh trên mạng xã hội. Các bài đăng đều kèm số điện thoại 0889.009.882, liên kết với tài khoản Zalo tên “Phú” để người có nhu cầu vay liên hệ.

Khi có người vay, Nguyễn Ngọc Tuấn hẹn gặp mặt trực tiếp để kiểm tra CCCD và yêu cầu người vay tiền quay video thể hiện nội dung có vay tiền của Tuấn.

Sau đó, Tuấn sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19037045773017, tài khoản ngân hàng Vietcombank số 9889009882 đều mang tiên PHAM HUYNH THANH TRUC để giải ngân tiền cho vay và nhận tiền lãi, tiền góp hàng ngày từ những người vay. Với thủ đoạn như trên, Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Huỳnh Thanh Trúc đã cho nhiều người vay tiền để thu lợi bất chính.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai đã vay tiền của các bị can Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Huỳnh Thanh Trúc thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Huế trước ngày 28/03/2026 để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Địa chỉ liên hệ: 02 Nguyễn Thái Học, Phường Thuận Hóa, Thành Phố Huế; Điều tra viên: Cao Thắng, số điện thoại: 0905.966.340.

Tags

Công an tỉnh Hưng Yên

cho vay lãi nặng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại