Người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ nhập viện do virus hợp bào hô hấp (RSV) cao hơn

Trong khuôn khổ hội nghị, GSK Việt Nam đồng hành cùng Hội Nội tiết – Đái tháo đường trong các phiên thảo luận chuyên đề. Đứng trước gánh nặng bệnh tật ở người lớn tuổi, sự hiện diện của các bệnh đồng mắc làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, các chuyên gia y tế trao đổi về tầm quan trọng của việc đưa tiêm chủng ngừa các bệnh truyền nhiễm vào chăm sóc toàn diện cho người bệnh đái tháo đường.

Người bệnh đái tháo đường – nhóm nguy cơ cao mắc RSV ở mức độ nặng

RSV là một loại virus theo mùa rất dễ lây lan và có thể lây truyền qua đường hô hấp do hít phải giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc khi tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp của người nhiễm bệnh. RSV có thể lây nhiễm trong gia đình và ước tính trung bình một người nhiễm có khả năng lây cho ba người khác.

Biểu hiện lâm sàng của bệnh do RSV đa dạng, từ tình trạng mang mầm bệnh không triệu chứng, qua các triệu chứng giống cảm lạnh, cho đến suy hô hấp cấp tính. Trong một số trường hợp, RSV có thể dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng, có liên quan đến tăng nguy cơ xảy ra biến chứng tim mạch, nhập viện hoặc tử vong.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 7 triệu người đang sống chung với bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), trong đó có hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, bao gồm biến chứng về tim mạch, thần kinh, thận... Theo nghiên cứu, người bệnh ĐTĐ cũng là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng (trong đó có bệnh do RSV) cao hơn so với người không có bệnh nền đái tháo đường.

PGS.TS.BS. Hồ Thị Kim Thanh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết: "Người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ nhập viện do RSV cao hơn 2,4 – 11,4 lần so với người không mắc ĐTĐ. Bệnh do RSV có thể gây biến chứng nghiêm trọng và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Thách thức này càng lớn hơn khi các phương pháp điều trị RSV chủ yếu là hỗ trợ, chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu."

PGS.TS.BS. Hồ Thị Kim Thanh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Chiến lược dự phòng chủ động: Tiêm chủng cho người lớn và vai trò của nhân viên y tế

Việc chú trọng phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng ở người mắc bệnh đái tháo đường là cần thiết để giảm tác động của nhóm bệnh lý này đến đời sống cá nhân, xã hội và hệ thống y tế. Các chiến lược tiêm chủng hiện nay được triển khai với các vắc xin có công nghệ sản xuất tiên tiến giúp tăng cường đáp ứng miễn dịch, từ đó, có thể mang lại nhiều tác động tích cực hơn cho người lớn tuổi.

Hơn 80% bệnh nhân đái tháo đường thể hiện sự tin tưởng và đồng ý tiêm chủng cúm khi được bác sĩ chuyên khoa ĐTĐ khuyến nghị, điều này cho thấy vai trò quan trọng của nhân viên y tế trong thúc đẩy tiêm chủng và giảm gánh nặng bệnh tật do các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin cho cộng đồng.

GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam, cho biết: "Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA, 2025), người bệnh ĐTĐ nên được tiêm các vắc xin thiết yếu tùy độ tuổi, bao gồm vắc xin ngừa viêm gan B, COVID-19, cúm, phế cầu, RSV, bạch hầu, ho gà, uốn ván. Ở Việt Nam, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ĐTĐ típ 2 của Bộ Y tế năm 2020 cũng khuyến nghị người bệnh cần tiêm phòng cúm và phế cầu hằng năm, đồng thời nên tiêm chủng viêm gan B. Năm 2025, Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam tiếp tục thảo luận về đồng thuận để bổ sung tiêm chủng bạch hầu, ho gà, uốn ván, RSV cho bệnh nhân ĐTĐ típ 2, nhấn mạnh vai trò phòng bệnh chủ động ở nhóm nguy cơ cao."

GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam chia sẻ về vai trò của vắc xin phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng cho người bệnh đái tháo đường

"Hiện nay, những tiến bộ trong công nghệ vắc xin đã giúp tăng cường đáp ứng miễn dịch và có thể mang lại nhiều tác động tích cực hơn cho người lớn tuổi. Bên cạnh đó, việc phòng ngừa hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng còn phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của các bác sĩ điều trị, họ là những người đồng hành quan trọng, giúp người bệnh hiểu rõ tầm quan trọng của vắc xin, nhận biết các rủi ro tiềm ẩn của bệnh, từ đó đưa ra quyết định phù hợp để chủ động tiêm phòng, bảo vệ sức khỏe lâu dài", GS.TS.BS. Tony Cunningham, Chủ nhiệm Bộ môn Vắc-xin, Viện Truyền nhiễm Sydney - Đại học Sydney, chia sẻ.

GS.TS.BS. Tony Cunningham, Chủ nhiệm Bộ môn Vắc-xin, Viện Truyền nhiễm Sydney - Đại học Sydney nhấn mạnh vai trò của bác sĩ điều trị trong việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng

Hội nghị AFES 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn khoa học hàng đầu khu vực, nơi các chuyên gia chia sẻ kiến thức, cập nhật tiến bộ y học và thúc đẩy các chiến lược dự phòng hiệu quả. Hơn 30 năm đồng hành cùng ngành dược phẩm sinh học tại Việt Nam, với niềm tin rằng phòng bệnh là một trong những phương pháp hiệu quả nhất, GSK luôn đồng hành cùng cộng đồng y tế trong nỗ lực phòng ngừa sớm, tiếp tục tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tiêm chủng đổi mới, góp phần bảo vệ sức khỏe cho mọi lứa tuổi.