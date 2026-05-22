Người trúng đấu giá chiếc Maybach của bà Trương Mỹ Lan với giá 16,6 tỷ đồng

Qua 56 lượt trả giá, đã có người trúng đấu giá chiếc Maybach biển số tứ quý 9 của bà Trương Mỹ Lan.

Ngày 22/5, theo thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, đã có người đấu giá thành công chiếc ô tô mang BKS: 51F-199.99, 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, số khung WDBVG7HB5BA002922, số máy: 28598060000876, năm sản xuất: 2011.

Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp cửa bên trong, nội thất có vài vết xước, xe trong tình trạng bị gỡ bánh xe, gỡ ốp cửa, gỡ sàn nội thất, xe không được sử dụng từ tháng 12-2023 đến nay. Nơi có tài sản đấu giá: 01B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng.

Chiếc xe là tài sản thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được kê biên, bán đấu giá để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan.

Đã có người trúng đấu giá chiếc Maybach biển tứ quý của bà Trương Mỹ Lan với giá 16,6 tỷ đồng. (Nguồn ảnh: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM).

PLO thông tin, thời gian trả giá của phiên đấu giá trực tuyến từ 14h đến 14h30' ngày 22/5/2026. Qua 56 lượt trả giá, thì người trúng đấu giá mang mã số HCM24521223 với giá trúng đấu giá là 16,652 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 21/5, trong phiên đấu giá trực tuyến, 2 chiếc túi Hermes da cá sấu bạch tạng của Trương Mỹ Lan cũng được đấu giá thành công với mức giá lần lượt là hơn 2,5 tỷ đồng và 11,6 tỷ đồng.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

