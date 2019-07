"Người tình tin đồn" của Song Joong Ki khoe dáng gợi cảm với nội y

Kim Ok Bin gây dấu ấn qua bộ phim 'Voice' năm 2005. Năm 2018, Kim Ok Bin được mệnh danh là "đả nữ màn ảnh Hàn Quốc" với bộ phim hành động 'The Villainess'. Tại Việt Nam, Kim Ok Bin còn được biết tới với vai cô gái Việt Lý Thị Vũ trong phim 'Cô dâu Hà Nội'.