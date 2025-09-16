Ngày mai (17-9), TAND TP HCM dự kiến đưa ra xét xử vụ án liên quan đến phi vụ thâu tóm 4 khu "đất vàng" của Vinafood II, trong đó bị cáo Đinh Trường Chinh được xác định là người hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.



Đinh Trường Chinh bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ Luật Hình sự.

Mua đất công không qua đấu giá, bán chênh hàng ngàn tỉ

Theo cáo trạng, Công ty Vinafood II được giao quản lý 4 cơ sở nhà, đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1, nay là phường Sài Gòn, TP HCM). Chủ trương của Nhà nước là Vinafood II phải tự thực hiện dự án, nếu không đủ khả năng thì buộc phải chuyển nhượng thông qua đấu giá để thu hồi vốn.

Đinh Trường Chinh thời điểm bị bắt - Ảnh: NLĐO

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Huỳnh Thế Năng và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thọ Trí đã cấu kết với Đinh Trường Chinh để "bán chỉ định", trái quy định pháp luật. Hậu quả, Nhà nước bị thiệt hại 970 tỉ đồng, còn Chinh là người hưởng lợi chính.

Để hợp thức hóa, bị cáo Chinh cùng bị cáo Năng dựng lên phương án lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỉ đồng (Vinafood II góp 20% bằng giá trị đất, Việt Hân góp 80% bằng tiền). Thực chất, đây chỉ là thủ đoạn để Vinafood II chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ định cho doanh nghiệp sân sau của Chinh.

Chỉ sau 33 ngày ký hợp đồng góp vốn, Chinh đã sang tay 99% vốn góp (tương ứng giá trị khu đất) cho Công ty BĐS Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng. Thậm chí, trước đó, Chinh còn chào bán cho VinaCapital với giá 2.000 tỉ đồng và cho Novaland với giá 2.081 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, các giao dịch trung gian thông qua bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ Chinh, quốc tịch Canada) cho thấy mục đích ngay từ đầu của Chinh là đầu cơ đất công để bán lại kiếm lời.

Tài sản kếch xù trên… sổ sách

Song song với thương vụ đất công, Đinh Trường Chinh còn xây dựng "đế chế" tài chính thông qua nhiều công ty. Trong đó, có 2 công ty mang tên Việt Hân. Trên giấy tờ, các công ty này có vốn điều lệ hàng nghìn tỉ đồng, với những con số góp vốn khổng lồ và sự xoay vòng liên tục của thành viên.

Công an khám xét trong trường hợp khẩn cấp văn phòng làm việc của Đinh Trường Chinh

Trong đó, Công ty Việt Hân (thành lập năm 2006, vốn điều lệ 1.600 tỉ đồng): ban đầu Chinh đứng tên góp tới 1.440 tỉ đồng (90%). Sau nhiều lần thay đổi, đến năm 2014, Chinh vẫn nắm giữ 39% vốn và đến năm 2016 chuyển nhượng 49% vốn góp cho Nam Quang và Hano-VID.

Công ty Việt Hân Sài Gòn (thành lập năm 2015, vốn 800 tỉ đồng): Việt Hân góp 640 tỉ đồng (80%), Vinafood II góp 160 tỉ đồng (20%), Chinh giữ chức Chủ tịch HĐTV. Đây chính là pháp nhân được lập ra để thâu tóm 4 khu đất vàng.

Trái ngược với "đế chế" tài sản đồ sộ, Đinh Trường Chinh có nhân thân dày đặc tiền án. Năm 1997, bị TAND quận Tân Bình xử 6 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản công dân". Năm 1998, bị TAND TP HCM xử 15 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân". Ngày 25-12-2023 và 1-7-2024, tiếp tục bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản".

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tại phiên toà này, Đinh Trường Chinh có 9 luật sư bào chữa.



