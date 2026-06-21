Người thân nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc tiếp cận hiện trường vụ thảm án ở Bắc Ninh: "Chúng tôi đập kính để cứu cháu nhưng không kịp"

Chứng kiến những diễn biến đầu tiên của vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở phường Việt Yên (Bắc Ninh), ông Nguyễn Văn Tài, chú ruột của nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh khiến 4 người tử vong, sáng ngày 21/6, ông Nguyễn Văn Tài, chú ruột của nạn nhân, đã chia sẻ những gì ông chứng kiến trong thời điểm vụ việc xảy ra.

Theo ông Tài, người đầu tiên chạy thoát ra ngoài là chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi của gia đình nạn nhân), hiện đang được điều trị sau khi bị thương trong vụ việc.

Clip: NXH

"N.B.N là em gái của N.T.N. Cháu N. bảo đang nằm trong võng ở tầng 1 thì bị đối tượng xông vào chém. Cháu chạy được ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu chúng tôi", ông Tài kể lại.

Thời điểm đó, ông Tài đang ở nhà gần đó. Khi được người thân báo tin chị N.B.N. bị chém, ông lập tức chạy đến hiện trường.

"Tôi chạy lên thì thấy cháu máu me đầy người. Lúc đó không kịp hỏi nhiều, chỉ hỏi đối tượng đâu thì cháu nói người đó vẫn còn ở trong nhà. Tôi lập tức bảo mọi người đưa cháu đi cấp cứu", ông cho biết.

Theo lời kể của người đàn ông này, sau khi phát hiện nạn nhân chạy thoát, nghi phạm đã khóa chặt cửa căn nhà.

"Chúng tôi hô hào anh em, bà con xung quanh đến hỗ trợ. Lúc đó nhà đã bị chốt hết cửa. Không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì", ông Tài nói.

Ông Tài vẫn chưa khỏi bàng hoàng (Ảnh: Như Hoàn)

Nhận thấy bên trong vẫn còn người gặp nạn, nhiều người đã tìm cách phá cửa để cứu người.

"Ban đầu chúng tôi chưa định đập cửa. Nhưng sau đó thấy một cháu nhỏ nằm trong phòng, người đầy máu mà vẫn còn dấu hiệu sống nên mọi người quyết định phá cửa vào cứu", ông Tài nhớ lại.

Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

"Khi anh em vừa đập vỡ kính thì đối tượng từ trong nhà xịt hơi cay ra để ngăn cản. Tôi vừa gọi điện báo công an phường, vừa hô hào mọi người bao vây xung quanh để không cho đối tượng bỏ trốn", ông kể.

Theo ông Tài, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý: "Công an phường dặn mọi người bình tĩnh, cẩn thận rồi lập tức tới hiện trường. Sau đó phối hợp cùng chúng tôi phá cửa để vào bên trong cứu người".

Tuy nhiên, khi tiếp cận được hiện trường, hậu quả đã vô cùng đau lòng.

"Khi vào trong thì bé gái đã tử vong. Bé trai được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi trên đường tới bệnh viện", ông Tài nghẹn ngào.

Người đàn ông này cho biết ông không có nhiều tiếp xúc với nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên nên không hiểu rõ tính cách của người này.

"Tôi chỉ biết đối tượng có quan hệ tình cảm với cháu Nga, thỉnh thoảng thấy về chơi. Còn tính cách, công việc hay cuộc sống thế nào thì tôi không rõ", ông nói.

Ông Tài cũng cho biết chị N.T.N. đã ly hôn khoảng 2 năm trước và trở về sống cùng bố mẹ đẻ.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Như Hoàn)

"Theo tôi biết thì cháu N.T.N. bỏ chồng khoảng 2 năm nay rồi, về đây ở với bố mẹ. Cháu gái ở cùng mẹ, còn cháu trai chủ yếu ở với bố, mới lên chơi với mẹ một thời gian ngắn", ông kể.

Theo lời kể của nhân chứng, sau khi các lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt, công tác tiếp cận hiện trường tiếp tục được triển khai.

"Đội đặc nhiệm mang theo trang bị chuyên dụng để phá cửa lên tầng 2. Khi tiếp cận được thì phát hiện cháu N.T.N. đã tử vong. Lúc đó nghi phạm đã tự sát nhưng chưa tử vong, vẫn chống đối bằng cách xịt hơi cay. Sau đó lực lượng chức năng đưa người này đi cấp cứu nhưng không qua khỏi", ông Tài cho hay.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng dao tấn công chị N.T.N., cháu N.H.P. (SN 2016), cháu N.B.B. (SN 2020) và chị N.B.N. (SN 2011), sau đó tự sát.

Hậu quả khiến chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B. và Nguyễn Văn Tuyên tử vong. Riêng chị N.B.N. bị thương và đang được điều trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.