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Người thân khóc ngất tại hiện trường vụ xe buýt va chạm xe máy trên đường Nguyễn Trãi khiến cháu bé tử vong

Phạm Trang - Ảnh: NXH
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Sáng 17/8, vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) khiến một cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Người thân có mặt tại hiện trường gục xuống và khóc nức nở.

Khoảng 7h30 ngày 17/8, tại khu vực đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: NXH)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 29BD-070.XX, chở theo một cháu nhỏ, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng Ngã Tư Sở. Sau đó, xe máy xảy ra va chạm với xe buýt mang BKS 29B-208.XX.

Vụ va chạm khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng sau tai nạn.

Tại hiện trường, người thân của nạn nhân có mặt và không giấu được sự đau đớn. Một số người gục xuống, khóc nức nở khi chứng kiến vụ việc. Không khí tại khu vực xảy ra tai nạn trở nên tang thương.

Người thân gục khóc tại hiện trường (Ảnh: NXH)

Nhiều người dừng phương tiện theo dõi sự việc (Ảnh: NXH)

Hiện trường thương tâm khiến nhiều người không khỏi xót xa (Ảnh: NXH)

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Khương Đình giải quyết vụ việc.

Lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực.

Do vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường đông phương tiện, giao thông tại đường Nguyễn Trãi và khu vực hầm chui Thanh Xuân bị ùn tắc kéo dài. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển qua những khu vực phù hợp để phục vụ công tác xử lý hiện trường.

Do sự việc xảy ra đúng vào giờ cao điểm của sáng thứ 2 nên đã khiến đoạn đường xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng (Ảnh: NXH)

Dòng xe tắc dài (Ảnh: NXH)

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Hiện Công an phường Khương Đình đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như diễn biến cụ thể của vụ tai nạn.

Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi cơ quan chức năng có kết quả xác minh chính thức.

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