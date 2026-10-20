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Người thân khóc ngất tại hiện trường vụ xe buýt va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở Hà Nội, nhân chứng kể chi tiết đau lòng

Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn
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Vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và một xe buýt trên đường Xuân Thủy (Hà Nội) khiến một cô gái tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, người thân nạn nhân đau đớn, trong khi nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Khoảng 8h30 ngày 20/10, tại khu vực trước số nhà 155 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một cô gái tử vong.

Clip: Như Hoàn

Theo lời kể của nhân chứng, thời điểm trên, hai xe máy đang di chuyển cùng chiều trên đường Xuân Thủy. Khi đến khu vực quay đầu đối diện số nhà 165, xe máy do một nam thanh niên điều khiển bất ngờ chuyển làn, xảy ra va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển.

Cú va chạm khiến cô gái ngã xuống đường. Đúng lúc này, một xe buýt đi tới, cán qua người nạn nhân khiến cô tử vong tại chỗ.

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Hà Nội khiến cô gái tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một cô gái tử vong sau va chạm giữa hai xe máy và xe buýt (Ảnh: Như Hoàn)

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Hà Nội khiến cô gái tử vong tại chỗ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Xuân Thủy sáng 20/10 (Ảnh: Như Hoàn)

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Hà Nội khiến cô gái tử vong tại chỗ - Ảnh 3.
Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Hà Nội khiến cô gái tử vong tại chỗ - Ảnh 4.

Người dân tập trung theo dõi vụ tai nạn xảy ra trên đường Xuân Thủy vào giờ cao điểm buổi sáng (Ảnh: Như Hoàn)

Ông Nội, một người chứng kiến vụ việc, cho biết khi đang đứng trước nhà quét dọn, ông đã trực tiếp nhìn thấy diễn biến vụ tai nạn.

“Lúc đấy khoảng độ 8 giờ 30. Hai xe máy đi cùng chiều. Xe của bạn nam rẽ sang mới va chạm vào xe bạn nữ. Bạn nữ ngã xuống đúng lúc xe buýt đi đến rồi không may bị đè vào”, ông Nội kể lại.

Sau khi nhận được tin báo, người thân nạn nhân đã nhanh chóng đến hiện trường. Chứng kiến sự việc đau lòng, chị gái cô gái không kìm được cảm xúc, khóc ngất bên nơi em mình gặp nạn.

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Hà Nội khiến cô gái tử vong tại chỗ - Ảnh 5.

Người thân đau đớn có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin cô gái gặp nạn (Ảnh: Như Hoàn)

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Hà Nội khiến cô gái tử vong tại chỗ - Ảnh 6.

Chị gái khóc ngất khi đến nơi em gái gặp tai nạn tử vong trên đường Xuân Thủy (Ảnh: Như Hoàn)

Vụ tai nạn khiến giao thông tại khu vực xảy ra sự việc thu hút sự chú ý của người đi đường. Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Cầu Giấy giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tags

Hà Nội

Xuân Thủy

tai nạn giao thông

xe buýt

cầu giấy

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