Người thân cận tung ảnh Doãn Hải My ở nhà chồng, nói gì về tin đồn tiểu thư to tiếng với Văn Hậu và mẹ?

Những ngày gần đây, Doãn Hải My - vợ hậu vệ Đoàn Văn Hậu - bất ngờ bị réo tên trong loạt đồn đoán liên quan đến mối quan hệ với gia đình nhà chồng. Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội tung tin nàng WAG sinh năm 2001 từng "to tiếng", không hòa hợp với Văn Hậu và mẹ chồng trong chuyến đi Sa Pa. Trước những bàn tán chưa được kiểm chứng, Doãn Hải My đã lên tiếng khẳng định mình chưa từng đi Sa Pa cùng gia đình chồng, như một cách đáp trả tin đồn. Ngoài ra, động thái mới đây từ phía người thân bên gia đình Văn Hậu cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa drama.

Cụ thể, dưới bài đăng tiêu cực về bà xã Văn Hậu, một tài khoản được cho là người thân bên nhà Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh Doãn Hải My trong một bữa cơm gia đình ở quê nhà chồng. Khung hình ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt rất đời thường với mâm cơm quây quần, không khí thoải mái, gần gũi. Đính kèm bài đăng là dòng chia sẻ ngắn gọn: "Dạ không đâu, rất là ngoan xinh yêu nha các anh các chị" kèm emoji cười, được nhiều người xem như lời phản hồi nhẹ nhàng trước những tin đồn đang lan truyền.

Doãn Hải My ở nhà chồng (Ảnh: Đỗ Hương Giang)

Đáng chú ý, trong bức ảnh còn có sự xuất hiện của bố Văn Hậu. Ông cụ ngồi trong mâm cơm gia đình, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Chị dâu của Văn Hậu cũng có mặt, đứng cạnh Doãn Hải My với thái độ thân thiết. Về phần mình, Doãn Hải My xuất hiện với diện mạo vô cùng giản dị, mặc đồ thoải mái, đi dép lê đúng chuẩn nàng dâu mỗi lần về quê nhà chồng, hoàn toàn khác với hình ảnh tiểu thư chỉn chu, sang chảnh thường thấy khi cô xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ vậy, giữa lúc Doãn Hải My vướng vào những bàn tán trên mạng xã hội, chị dâu của Văn Hậu cũng có động thái khá tinh tế. Thay vì lên tiếng giải thích hay bình luận đúng - sai, chị dâu Văn Hậu lặng lẽ đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hải My đưa con trai về quê nội chơi, đồng thời tag tên nàng WAG sinh năm 2001. Chi tiết nhỏ nhưng được netizen cho rằng phần nào cho thấy sự gắn bó, thân thiết giữa Doãn Hải My và gia đình nhà chồng, góp phần làm dịu đi những nghi vấn đang lan truyền.

Với loạt hình ảnh và động thái rất đời thường từ người thân trong gia đình, nhiều ý kiến cho rằng những điều tiêu cực về Doãn Hải My đang lan truyền chỉ là câu chuyện thêu dệt trên mạng xã hội.

Người thân cận với gia đình Văn Hậu bênh vực Doãn Hải My