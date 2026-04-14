Từ ngày 15/4, quy định mới về xác thực thông tin thuê bao chính thức có hiệu lực, kéo theo việc các nhà mạng như Viettel, Mobifone đồng loạt rà soát và chuẩn hóa dữ liệu người dùng. Những thuê bao chưa xác thực hoặc thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể bị gián đoạn dịch vụ, thậm chí bị thu hồi số nếu không kịp thời cập nhật.

Theo thông báo trên fanpage chính thức của Mobifone, không phải tất cả người dùng đều phải xác thực lại thông tin. Cụ thể, khách hàng đã có tài khoản VNeID mức 2 và số điện thoại trùng khớp sẽ không cần xác thực lại, trừ khi có thay đổi thông tin cá nhân hoặc đổi thiết bị sử dụng SIM. Với các thuê bao đang hoạt động, người dùng chỉ cần xác thực nếu dữ liệu chưa đầy đủ hoặc chưa đồng bộ với hệ thống quốc gia. Riêng khách hàng mua SIM mới sẽ bắt buộc xác thực ngay từ khi đăng ký.

Trong khi đó, Viettel hướng dẫn người dùng có thể tự xác thực thông tin thuê bao ngay tại nhà thông qua ứng dụng My Viettel, với quy trình thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng bằng số điện thoại cần cập nhật, sau đó truy cập mục “Xác thực thông tin thuê bao”.

Hệ thống sẽ yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân (mặt trước, mặt sau) kèm ảnh chân dung để đối chiếu. Sau đó, người dùng kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân hiển thị trên hệ thống để đảm bảo chính xác. Một bước quan trọng tiếp theo là quét chip trên CCCD bằng điện thoại có hỗ trợ NFC để xác thực dữ liệu.

Khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị hợp đồng điện tử để người dùng xác nhận và ký trực tiếp trên ứng dụng. Cuối cùng, mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại để xác nhận lần cuối. Sau khi nhập mã OTP, quá trình xác thực hoàn tất và người dùng sẽ nhận được thông báo thành công.

Theo Viettel, quy trình này giúp khách hàng chủ động cập nhật thông tin nhanh chóng mà không cần đến điểm giao dịch, đồng thời đảm bảo tính chính xác và bảo mật trong việc chuẩn hóa dữ liệu thuê bao.

Quy định mới được nêu tại Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, có hiệu lực từ ngày 15/4, tập trung vào việc xác thực thông tin thuê bao di động và xử lý các trường hợp không chính xác. Các nhà mạng có trách nhiệm rà soát toàn bộ dữ liệu và áp dụng biện pháp xử lý theo từng mức độ, cao nhất là chấm dứt hợp đồng.

Theo đó, có 5 nhóm đối tượng có nguy cơ bị khóa SIM nếu không thực hiện xác thực. Trường hợp thứ nhất là khi người dùng thay đổi thiết bị, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại danh tính. Nếu không thực hiện trong vòng tối đa 2 giờ, thuê bao có thể bị khóa một chiều, sau 30 ngày sẽ bị khóa hai chiều và bị thu hồi số sau đó.

Thứ hai là các thuê bao vẫn đăng ký bằng chứng minh nhân dân 9 số cần cập nhật sang căn cước công dân mới và bổ sung dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt trong vòng 60 ngày.

Thứ ba là các trường hợp người dùng xác nhận trên ứng dụng VNeID rằng không đăng ký hoặc không sử dụng số thuê bao. Khi đó, nhà mạng sẽ tạm dừng dịch vụ sau khi đã gửi thông báo liên tục trong 5 ngày.

Thứ tư là các thuê bao có thông tin không trùng khớp với dữ liệu quốc gia. Những trường hợp này sẽ được thông báo và có 60 ngày để hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin.

Cuối cùng, quy định cũng áp dụng với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam sử dụng hộ chiếu để đăng ký SIM, cần xác thực lại thông tin trong vòng 60 ngày kể từ khi thông tư có hiệu lực.

Người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin thuê bao bằng cách nhắn tin theo cú pháp “TTTB CCCD” gửi 1414 (hoặc “TTTB CMND” nếu dùng chứng minh nhân dân cũ). Hệ thống sẽ phản hồi đầy đủ thông tin đăng ký. Nếu phát hiện sai lệch hoặc số điện thoại không chính chủ, người dùng cần nhanh chóng cập nhật để tránh bị gián đoạn liên lạc.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tra cứu số điện thoại đang đứng tên mình trên ứng dụng VNeID và báo cáo các số không thuộc sở hữu để nhà mạng xử lý.