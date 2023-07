Người sở hữu nhiều xe sẽ định danh biển số xe như thế nào sau 15/8?

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Trong đó có nhiều điểm nổi bật như quy định về biển số định danh và đăng ký biển số xe trúng đấu giá. Thông tư có hiệu lực từ 15/8, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Theo Thông tư quy định, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Theo đó, biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số.

Tuy nhiên, điều này khiến nhiều người băn khoăn, nếu như vậy thì với những người đang sở hữu nhiều ô tô, xe máy thì sau 15/8 sẽ được định danh như thế nào theo quy định mới? Có được sở hữu cùng lúc nhiều biển hay chỉ được một biển?...

Ảnh minh họa: KT

Về vấn đề này, cơ quan chức năng cho biết, việc thực hiện quản lý biển số theo định danh chỉ thực hiện đối với biển 5 số, bao gồm cả ô tô và xe máy. Biển số vẫn được cấp cho người dân theo quy trình như hiện nay, chỉ khác về cách quản lý, không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục nào. Trước đây, xe nào biển đó, giờ sẽ là người nào biển đó và biển số sẽ đi theo người.

Cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển ô tô, xe máy. Mỗi biển số sẽ gắn với một xe. Nếu một người có nhiều xe nhiều biển thì tất cả đều được gắn với mã định danh của chủ xe đó.

Ví dụ khi cấp và quản lý biển số xe theo mã số định danh cá nhân cho người A., thì khi bán xe, người này phải giữ lại biển số và đăng ký xe rồi nộp cho cơ quan công an. Khi người A. mua xe mới, công an sẽ cấp lại biển số cũ mà trước đây người này đã nộp lại. Cơ quan công an chỉ làm giấy tờ đăng ký xe mới với số khung, số máy của chiếc xe này. Chủ phương tiện có thể đổi phương tiện nhưng biển số xe sẽ giữ nguyên. Hơn 5 năm sau khi bán xe, nếu người A. không mua xe mới để gắn biển số đã đăng ký theo mã định danh cá nhân thì cơ quan chức năng sẽ thu hồi biển số định danh này.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, khi một người muốn bán xe thì chủ xe phải giữ lại đăng ký, biển số, không được giao cho chủ mới của xe. Chủ cũ của xe phải nộp lại đăng ký, biển số cho công an để làm thủ tục thu hồi. Biển số này sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

Nhưng đối với biển số đấu giá, trong trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá, thì chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá nhưng phải nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu. Người mua làm thủ tục đăng ký sang tên xe và sẽ được đăng ký, giữ nguyên biển số trúng đấu giá. Chứng từ chuyển quyền sở hữu phải ghi rõ nội dung "chuyển xe kèm theo biển trúng đấu giá".

Cùng với đó là việc quản lý đăng ký xe theo mã định danh sẽ tiến tới sử dụng đăng ký xe điện tử, tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân sẽ không phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường. Đồng thời, việc này sẽ giúp cho công tác quản lý của Nhà nước, đặc biệt là xử lý vi phạm hành chính.