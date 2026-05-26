HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người sắp đi xuất khẩu lao động tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,... chú ý: Cảnh báo khẩn từ ngân hàng!

Linh San
|

Ngân hàng cho biết: "Không có việc đi lao động hợp pháp nào bắt đầu bằng việc chuyển tiền cho cá nhân qua Facebook hoặc Zalo".

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hiện nay, tình trạng giả danh tuyển dụng lao động đi nước ngoài để lừa đảo đang diễn biến phức tạp trên mạng xã hội. Các đối tượng thường đăng tin tuyển dụng đi Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,… với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, sau đó dụ dỗ người dân chuyển tiền làm hồ sơ để chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo từ LPBank, nhiều nạn nhân đã bị lừa số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng chỉ vì tin vào các tài khoản tuyển dụng không rõ nguồn gốc trên Facebook, Zalo.

Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh nhân viên công ty xuất khẩu lao động để tạo lòng tin, yêu cầu người lao động gửi giấy tờ cá nhân và đóng các khoản phí “xử lý hồ sơ”, “đặt cọc”, “làm visa”. Thậm chí, một số trường hợp còn bị dụ cài đặt ứng dụng lạ nhằm đánh cắp thông tin và chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng.

Trước thực trạng trên, LPBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ qua mạng xã hội, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở các công ty xuất khẩu lao động được cấp phép hoạt động hợp pháp.

Ngân hàng cũng khuyến nghị người dân cần báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo để được hỗ trợ kịp thời.

“Không có việc đi lao động hợp pháp nào bắt đầu bằng việc chuyển tiền cho cá nhân qua Facebook hoặc Zalo”, ngân hàng nhấn mạnh.

Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin tuyển dụng và xác minh pháp lý của doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ hoặc chuyển tiền nhằm tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Tags

ngân hàng

Hàn Quốc

cảnh báo

xuất khẩu lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại