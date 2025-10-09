HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người phụ nữ vừa đến tiệm thuốc tây thì tử vong

Anh Vũ |

Người phụ cảm thấy mệt thì đi mua thuốc uống, tuy nhiên đã tử vong sau đó.

Ngày 9-10, Công an phường Long Bình (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong.

Người phụ nữ vừa đến tiệm thuốc tây thì tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người phụ nữ (khoảng 50 tuổi) đến một tiệm thuốc tây ở đường Phước Thiện, phường Long Bình (TP Thủ Đức cũ) để mua thuốc.

Song, khi vừa đến tiệm thuốc, người này bất ngờ gục xuống.

Thấy vậy, chủ tiệm thuốc và người dân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ nhưng bất thành, người phụ nữ tử vong sau đó.

Theo người dân, trước đó người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi trong người nên đi mua thuốc uống. Nhưng vừa đến tiệm thuốc thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Công an phường Long Bình phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân. Theo nhà chức trách, bước đầu xác định người phụ nữ bị đột quỵ.

Bất ngờ số tiền gia đình bé trai chơi ném dép dẫn tới hỏng 2 thang máy phải bồi thường
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại