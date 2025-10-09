Ngày 9-10, Công an phường Long Bình (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người phụ nữ (khoảng 50 tuổi) đến một tiệm thuốc tây ở đường Phước Thiện, phường Long Bình (TP Thủ Đức cũ) để mua thuốc.

Song, khi vừa đến tiệm thuốc, người này bất ngờ gục xuống.

Thấy vậy, chủ tiệm thuốc và người dân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ nhưng bất thành, người phụ nữ tử vong sau đó.

Theo người dân, trước đó người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi trong người nên đi mua thuốc uống. Nhưng vừa đến tiệm thuốc thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Công an phường Long Bình phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân. Theo nhà chức trách, bước đầu xác định người phụ nữ bị đột quỵ.