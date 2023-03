Người phụ nữ Việt sắm cả trăm bộ áo dài, mặc đi tất cả các sự kiện, lớn nhỏ giữa trời Âu khiến quan khách trầm trồ

Từng tự ti về ngoại hình và cảm thấy "kém sang" khi… "đắp"đồ hiệu lên người



Việc lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoạt động, sự kiện hằng ngày luôn được "phái đẹp" cực kỳ quan tâm. Đặc biệt, trong những dịp quan trọng như đi dự tiệc, hội họp, sự kiện công ty, gặp gỡ đối tác, chắc hẳn chị em luôn muốn diện những bộ cánh chỉn chu, quyến rũ để bản thân trở nên nổi bật, xinh đẹp.

Chưa kể, trang phục sang trọng, lịch sự khi đi sự kiện còn thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho mọi người và cho sự kiện đó.

Trang phục không chỉ để làm đẹp, mà còn thể hiện cá tính, một phần tính cách và để mỗi người khẳng định mình trong cuộc sống. Do đó, việc lựa chọn trang phục đôi khi khiến hội chị em không khỏi "đau đầu".

Đây là điều từng khiến chị Mai Tuyết Minh (hay còn gọi là Minh Mai, SN 1979, Doanh nhân ngành chuỗi cung ứng - Supply Chain và Đàm phán thương mại quốc tế) mất rất nhiều thời gian.

Chị Minh Mai hiện đang sống và làm việc tại Italy.

Theo đó, chị Minh Mai hiện đang sinh sống và làm việc tại Italy. Tri thức đã gieo mầm trong người phụ nữ Việt lối suy nghĩ vượt khỏi vùng an toàn, tạo điều kiện cho sự nghiệp của chị phát triển tại bến đỗ mới ở Italy. Tại trời Âu, chị thành lập được một công ty riêng.

Tính chất công việc khiến chị thường xuyên đi đến các cuộc gặp gỡ, hội nghị, sự kiện, nơi tập trung nhiều quan chức cấp cao, VIP đến từ Ý và các nước châu Âu, châu Mỹ khác.

Trước đây, cũng như nhiều chị em khác, câu hỏi mỗi sáng thức dậy, trước khi đi dự họp, sự kiện mà chị Minh phải đối diện chính là: "Hôm nay mặc gì?".

Câu hỏi nhiều lần khiến chị đau đầu đi tìm lời giải và cứ xuất hiện đều đặn mỗi ngày. Có những sự kiện, bữa tiệc được tổ chức tại các lâu đài, biệt thự, nhà hát, nhà thờ, Dinh tổng thống... giữa trời Âu.

Do đó, việc lựa chọn trang phục phù hợp, vừa trang trọng, lịch sự lại cuốn hút là bài toán khó với người phụ nữ Việt.

Chị từng "xuống tiền" đầu tư đồ hiệu đắt tiền để đi sự kiện, nhưng theo chị Minh Mai, chị và trang phục hàng hiệu dường như "không thuộc về nhau".

Chị Minh Mai chia sẻ, chị sinh ra trong thời bao cấp, những năm tháng "tem phiếu" khi kinh tế nhiều khó khăn.

"Cuộc sống gia đình thiếu thốn đủ thứ, hồi bé mình mắc chứng còi xương, chân cong hình chữ O nên ngoại hình thấp bé. Do đó, bạn bè thường trêu là "mặt như cái bàn tay chéo, trước sau phẳng lì, da đen đen bẩn bẩn, chẳng có nét gì mờ mờ nhạt nhạt, sau này ai lấy?"..." – Chị nhớ lại.

Tuổi mười tám, đôi mươi, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của một cô gái, nếu như bạn bè xung quanh bắt đầu chưng diện nổi bật, rực rỡ như những đóa hoa đua nhau khoe sắc thì chị Minh Mai một phần vì tự ti, một phần do tính cách giản dị nên luôn ăn mặc chân phương, không bao giờ chưng diện, phấn son.

Sau này, khi đã đi làm và dần dần xây dựng được sự nghiệp vững vàng, phát triển và chứng minh được vẻ đẹp tri thức của mình, người phụ nữ Việt mới bắt đầu quan tâm đến ngoại hình, trang phục nhiều hơn. Đặc biệt, khi có cơ hội phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, chị càng chú trọng điều này.

Kể từ khi tìm ra "chân ái", áo dài cùng chị Minh đến mọi sự kiện lớn nhỏ

Sau quãng thời gian dài quẩn quanh trong những đắn đo về trang phục, đau đầu tìm kiếm "style" hợp "gu", bất ngờ một ngày chị Minh Mai tìm thấy "chân ái".

"Một lần quá vội vì muộn giờ họp nên mình chọn đại một bộ áo dài. Điều bất ngờ là mình khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên tới trầm trồ.

Lúc này, mình mới vỡ lẽ ra: "Cứu tinh của cuộc đời tôi đây rồi!". Từ đó, mình mặc áo dài trong tất cả các cuộc họp hành, đãi tiệc, thậm chí đến những tòa nhà có tuổi đời hàng thế kỷ như lâu đài, nhà hát, nhà thờ, dinh tổng thống...

Từ đó, áo dài Việt Nam cùng mình "cân" mọi hoàn cảnh, sự kiện, tiệc lớn cấp quốc gia hay tiệc nhỏ cấp bang, cấp hạt." – Chị Minh Mai tâm sự.

Sở hữu hơn 100 bộ áo dài, khiến các quan khách trên thế giới trầm trồ

Theo chị Minh Mai bật mí, chính những vị khách tại các bữa tiệc, sự kiện chính là người đã giúp chị nhận ra mình "sinh ra là để mặc áo dài". Mỗi lần xuất hiện cùng tà áo dài thướt tha, người phụ nữ Việt "đọc" được trong mắt người đối diện sự ấn tượng, thiện cảm đặc biệt.

Và theo chị, chỉ có áo dài mới thực sự giúp chị trở nên đặc biệt trong tất cả các cuộc họp lớn nhỏ. Chị tự hào được mặc áo dài và mang hình ảnh thanh lịch, trang nhã của phụ nữ Việt trong tà áo dài ra khắp nơi trên thế giới.

Chị Minh Mai cùng Chủ tịch vùng Bắc Italy - Nơi đóng góp quan trọng vào GDP của cả nước Ý

Chị Minh Mai kể: "Kể từ khi diện áo dài, mình thường xuyên nhận được lời khen ngợi khi đi tiệc, hội nghị. "Em ơi, em đẹp lắm"; "Trang phục của bạn thật sang trọng, lịch sự". Những lời nói rất thật, không khách khí.

Mỗi lần được quan khách khen, anh chồng mình lại gật gù: "Em nhớ cảm giác lần đầu tiên anh nhìn thấy em mặc áo dài không, em đẹp đến ngỡ ngàng, thì quan khách lần đầu nhìn thấy áo dài cũng vậy đó. Họ nói thật đấy!". Và mắt anh ánh lên niềm tự hào.

Có những lần mình đến các lâu đài, hay cả dinh Tổng thống, các công trình kiến trúc có cách bài trí, họa tiết trang trí lộng lẫy từ thời Phục Hưng, Roman, áo dài của Việt Nam ta đơn giản nhưng lại sang trọng và vô cùng nổi bật trong bối cảnh đó.

Nhờ có tà áo dài mà mình có nhiều cơ duyên và thuận lợi hơn trong việc ngoại giao, các quan khách đều chủ động tiến tới bắt chuyện và khen ngợi. Thậm chí có cả cựu quan chức của chính phủ Italy còn đặt biệt hiệu cho mình là "Ngọt ngào châu Á". Chồng mình cũng nghe thấy câu đó và về cứ nhắc đi nhắc lại câu ấy mãi.

Lúc này, câu hỏi mình thường được hỏi nhiều nhất là "Bạn từ đâu đến?", như chỉ chực trả lời, mình luôn dõng dạc và tự hào: "Tôi đến từ Việt Nam".

Trong chuyến về thăm quê hương mới đây, chị Minh Mai đã may cho mình 100 bộ áo dài. May mắn là mỗi chuyến đi, chị thường lưu lại quê nhà làm việc cả tháng trời nên luôn có thời gian lựa chọn vải, may đo, mặc thử, chỉnh sửa cẩn thận.

Ảnh chụp cùng Giáo sư đại học Pavia - Italia, bên trong nhà thờ có tuổi đời 1200 năm

Đặc biệt, khi mặc áo dài, chị Minh Mai không quên phối hợp cùng phụ kiện để tạo điểm nhấn. Sống và làm việc ở Ý, chị cũng học hỏi phong cách thời trang châu Âu để giúp mình trở nên hòa nhập hơn với văn hóa nước sở tại.

Qua năm tháng với vô số sự kiện, hội nghị lớn nhỏ, những tà áo dài thướt tha mà chị Minh Mai khoác lên mình luôn giữ được vẻ đẹp truyền thống với những đường nét kín đáo nhưng rất quyến rũ, dịu dàng.