Người phụ nữ tử vong tại nhà riêng: Xác định thân nhân

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người phụ nữ này có thể đã tử vong khoảng 1-2 ngày trước khi được phát hiện.

Tối 6/9, tờ Sức khoẻ Đời sống (SKĐS) thông tin, lãnh đạo Đảng ủy phường Trung Tâm (tỉnh Lào Cai) xác nhận, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân một phụ nữ tử vong tại nhà riêng. Thi thể nạn nhân được phát hiện vào trưa cùng ngày. Nạn nhân được xác định là bà L.T.B. (SN 1957), trú tại phường Trung Tâm.

(Nguồn ảnh: báo Sức khoẻ Đời sống)

Theo thông tin từ địa phương, bà B. sống cùng hai con. Cả hai con đều gặp vấn đề về nhận thức và gia đình thuộc diện bảo trợ xã hội tại địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các thủ tục cần thiết, trong đó có khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Thông tin thêm trên Lao Động, lãnh đạo UBND phường Trung Tâm cho biết bình thường hàng xóm vẫn quan tâm, hỗ trợ thức ăn cho gia đình. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định bà B. có thể đã tử vong khoảng 1-2 ngày trước khi được phát hiện.

Công an và các lực lượng liên quan đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.