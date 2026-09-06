HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người phụ nữ tử vong tại nhà riêng: Xác định thân nhân

Hương Trà (T/h)
|

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định người phụ nữ này có thể đã tử vong khoảng 1-2 ngày trước khi được phát hiện.

Tối 6/9, tờ Sức khoẻ Đời sống (SKĐS) thông tin, lãnh đạo Đảng ủy phường Trung Tâm (tỉnh Lào Cai) xác nhận, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân một phụ nữ tử vong tại nhà riêng. Thi thể nạn nhân được phát hiện vào trưa cùng ngày. Nạn nhân được xác định là bà L.T.B. (SN 1957), trú tại phường Trung Tâm.

(Nguồn ảnh: báo Sức khoẻ Đời sống)

Theo thông tin từ địa phương, bà B. sống cùng hai con. Cả hai con đều gặp vấn đề về nhận thức và gia đình thuộc diện bảo trợ xã hội tại địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các thủ tục cần thiết, trong đó có khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Thông tin thêm trên Lao Động, lãnh đạo UBND phường Trung Tâm cho biết bình thường hàng xóm vẫn quan tâm, hỗ trợ thức ăn cho gia đình. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định bà B. có thể đã tử vong khoảng 1-2 ngày trước khi được phát hiện.

Công an và các lực lượng liên quan đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. 

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại