HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người phụ nữ tử vong ở phòng ngủ với nhiều vết đâm, công an truy tìm chồng cũ

Hoàng Phúc
|

Thời điểm vụ việc được phát hiện, chồng cũ của nạn nhân không có mặt tại hiện trường. Hai người vừa hoàn tất thủ tục ly hôn sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Người phụ nữ tử vong với nhiều vết đâm, công an truy tìm chồng cũ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng

Ngày 12-5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11-5, người dân bản Yên Hợp, xã Kim Phú cùng chính quyền địa phương phát hiện chị Cao Thị S. (SN 1995) tử vong tại nơi ở. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương.

Theo mô tả của người dân địa phương tại hiện trường, khu vực nơi xảy ra vụ việc có nhiều vết máu. Căn nhà nơi phát hiện nạn nhân được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm.

Đáng chú ý, thời điểm vụ việc được phát hiện, ông Đinh Xuân T. (SN 1997) - chồng cũ của nạn nhân - không có mặt tại hiện trường. Theo người dân địa phương, 2 người vừa hoàn tất thủ tục ly hôn sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết liên quan phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng đang tập trung tìm kiếm ông T. để phục vụ điều tra, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Bắt đối tượng Lê Văn Dụng SN 1984
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại