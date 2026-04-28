Người phụ nữ trốn truy nã Nguyễn Thị Quyến SN 1966 đã ra đầu thú

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Nguyễn Thị Quyến (SN 1966) trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã ngày 22/4/2021 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Quyến tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Gia Lai).

Ngay sau khi ra quyết định truy nã, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập các thông tin có liên quan.

Sau thời gian kiên trì nắm tình hình, tiếp cận, tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, đến ngày 25/4, Nguyễn Thị Quyến đã đến trụ sở Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để đầu thú.

Hiện nay, Nguyễn Thị Quyến đã được áp giải đến Trại Tạm giam Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra theo đúng quy định.