Người phụ nữ trình báo công an sau khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 400 triệu đồng

Huy Nguyễn
|

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng vừa hỗ trợ một người dân trên địa bàn hoàn trả số tiền 400 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Trước đó, chị Trần Thị Thanh Tâm (SN 1987, trú tổ 4, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền lớn từ một tài khoản lạ. Nhận thấy có thể xảy ra sai sót trong quá trình giao dịch, chị Tâm đã chủ động đến cơ quan công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để tìm người chuyển tiền nhằm hoàn trả.

Theo Công an phường Phù Vân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Hà Nam rà soát, đối chiếu dữ liệu giao dịch liên quan.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ nhân của số tiền 400 triệu đồng là bà T.T.S.H (SN 1959, trú tại phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh). Trong quá trình thực hiện giao dịch, bà H đã nhập nhầm số tài khoản nên chuyển tiền sang tài khoản của chị Tâm.

Do hai bên ở cách xa nhau, dưới sự chứng kiến của lực lượng công an và đại diện ngân hàng, chị Trần Thị Thanh Tâm đã thực hiện chuyển trả toàn bộ số tiền 400 triệu đồng cho bà H thông qua hệ thống ngân hàng, bảo đảm đúng quy định và an toàn giao dịch.

Theo cơ quan chức năng, hành động của chị Tâm thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm trong xử lý các giao dịch tài chính phát sinh, đồng thời góp phần lan tỏa những việc làm tích cực trong đời sống xã hội.

