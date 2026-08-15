Người phụ nữ trình báo bị mất túi xách đựng 10 nhẫn vàng 24K cùng 17 triệu đồng: Công an mời Phạm Thị Hằng SN 1991 lên làm việc

Công an xã Phù Mỹ Bắc làm rõ Phạm Thị Hằng đột nhập nhà hàng xóm khi vắng người, trộm 1,35 lượng vàng 24K cùng 17 triệu đồng, tổng trị giá khoảng 200,6 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 14/8, Công an xã Phù Mỹ Bắc cho biết đã hoàn tất hồ sơ, làm rõ thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng xảy ra trên địa bàn thôn Hòa Tân.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/8, Công an xã Phù Mỹ Bắc tiếp nhận tin báo của chị La Thị Gái (SN 1978, trú thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Hằng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo trình báo, vào khoảng trên, khi vào phòng ngủ, chị Gái phát hiện góc ga giường phía bên trái bị bung ra, gối đệm rơi vãi xuống sàn. Kiểm tra chiếc túi xách cất giấu dưới đệm, chị Gái phát hiện toàn bộ tài sản tích góp gồm 1,35 lượng vàng 24K cùng 17 triệu đồng tiền mặt đã "không cánh mà bay". Tổng giá trị tài sản bị mất trộm ước khoảng 200,6 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã khẩn trương cử lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Phạm Thị Hằng (SN 1991, trú cùng thôn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hằng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận: Chiều 13/8/2026, lợi dụng lúc gia đình chị Gái không có người ở nhà, Hằng đã lén lút đột nhập vào phòng ngủ lục soát và lấy trộm toàn bộ số vàng cùng tiền mặt trên. Công an xã Phù Mỹ Bắc đã thu hồi toàn bộ 1,35 lượng vàng 24K và 14 triệu đồng tiền mặt (Hằng khai đã tiêu xài mất 3 triệu đồng).

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Qua vụ việc trên, Công an xã Phù Mỹ Bắc khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là khi vắng nhà. Các gia đình không nên cất giữ tiền mặt, vàng và tài sản có giá trị lớn tại những vị trí dễ phát hiện như dưới đệm, trong tủ, túi xách hoặc những nơi kẻ gian có thể dễ dàng tiếp cận.

Khi ra khỏi nhà, người dân cần kiểm tra, khóa cửa cẩn thận; đồng thời có thể lắp đặt camera giám sát, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị cảnh báo phù hợp để tăng cường an ninh. Đối với những gia đình thường xuyên vắng nhà, cần chủ động nhờ người thân, hàng xóm hỗ trợ trông coi, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện mất tài sản hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến trộm cắp, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất; đồng thời giữ nguyên hiện trường, không tự ý di chuyển hoặc làm thay đổi các dấu vết, vật chứng, góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý vụ việc. Hiện Công an xã Phù Mỹ Bắc đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.