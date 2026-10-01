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Người phụ nữ tất toán hơn 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm ở ngân hàng, nhân viên Agribank lập tức trình báo công an

Nam An
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Công an xã Tứ Mỹ phối hợp Agribank chi nhánh Nầm kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an, thao túng người dân rút hơn 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm để chuyển cho các đối tượng lừa đảo.

Theo thông tin từ Công an xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều ngày 30/9 Công an xã đã phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Nầm kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, bà L.T.M (trú tại xã Tứ Mỹ) nhận được điện thoại từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Tứ Mỹ. Chúng thông báo bà M. bị lộ lọt thông tin cá nhân, kẻ gian đã dùng dữ liệu của bà để mở tài khoản tại ngân hàng và tài khoản này có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Các đối tượng yêu cầu bà M. phải khai báo thành khẩn, phối hợp xác minh điều tra.

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Bà M. nghe cán bộ Công an xã Tứ Mỹ phân tích về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an xã Tứ Mỹ

Trong quá trình gọi điện, các đối tượng liên tục đe dọa, thao túng tâm lý bà M. Khi biết bà có gửi tiết kiệm tại Agribank chi nhánh Nầm với số tiền hơn 1 tỷ đồng, chúng cấm bà không được nói với người thân, đồng thời hướng dẫn bà các câu nói để đối phó với nhân viên giao dịch ngân hàng nhằm rút tiền từ sổ tiết kiệm và tạo tài khoản ngân hàng để nộp vào tài khoản do chúng chỉ định, với mục đích chiếm đoạt.

Tuy nhiên, trong quá trình bà M. đến giao dịch tại Agribank chi nhánh Nầm, nhân viên ngân hàng nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã chủ động liên hệ với Công an xã Tứ Mỹ. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, yêu cầu bà M. chấm dứt giao dịch và mời bà về trụ sở để giải thích rõ về hành vi lừa đảo của các đối tượng.

Tại trụ sở Công an xã, sau khi được cán bộ công an phân tích, giải thích, bà L.T.M. đã hiểu rõ bản chất vụ việc và nhận ra mình suýt bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng. Bà M. bày tỏ lòng cảm ơn trước sự kịp thời của lực lượng công an xã và nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Nầm.

Qua vụ việc trên, Công an xã Tứ Mỹ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án… yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hoặc phối hợp điều tra. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.

Tags

Agribank

báo công an

Phụ nữ

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