Người phụ nữ sắp biến casino đầu tiên tại Việt Nam thành khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại 2.000 tỷ là ai?

Ảnh: P.T (Đại đoàn kết)

Hồi sinh casino bị bỏ hoang

Sau nhiều năm bị bỏ hoang, Casino Đồ Sơn - biểu tượng du lịch một thời của TP Hải Phòng sẽ được thay "áo mới" thành Trung tâm hội nghị, thương mại và du lịch quốc tế Hải Phòng.

Casino Đồ Sơn, là casino đầu tiên được phép hoạt tại Việt Nam, nằm trong tòa lâu đài Vạn Hoa, được khánh thành vào năm 1995 với tổng vốn đầu tư lên tới 34 triệu USD. Năm 1992, lâu đài này được giao cho Công ty Liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, sau khi Hải Phòng giải phóng, Thành ủy Hải Phòng đã quốc hữu hóa tòa lâu đài Vạn Hoa, vốn thuộc sở hữu của một phụ nữ Hải Phòng lấy chồng Pháp. Sau đó tòa lâu đài được giao cho Công ty TNHH MTV Vạn Hoa quản lý, khai thác phục vụ du lịch.



Năm 1992, tòa lâu đài Vạn Hoa thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng, là liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Vạn Hoa và United International Business Ltd - Hong Kong (Trung Quốc), với thời hạn 30 năm, thực hiện chức năng du lịch, tích hợp các trò chơi giải trí. Đây cũng là chủ đầu tư của Casino Đồ Sơn.

Thông tin từ UBND phường Đồ Sơn, nhiều năm nay, Casino Đồ Sơn dừng vận hành, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.﻿ Mái kính che mưa nắng tầng 1 của Casino bị bục vỡ, khung sắt hoen rỉ. Các hạng mục phía ngoài bị hư hỏng. Đơn vị quản lý phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm ngay tại sảnh chính.﻿

Hiện nay, toàn bộ diện tích của Casino Đồ Sơn nằm trong dự án Trung tâm Hội nghị, Thương mại và Du lịch quốc tế Hải Phòng, dự kiến được khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 -13/5/2026). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng do Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Hải Phòng làm chủ đầu tư.﻿

Dự án được triển khai trên diện tích gần 25 ha tại phường Đồ Sơn, với quy hoạch đồng bộ, kết hợp giữa xây mới và cải tạo gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình khách sạn 5 sao và Trung tâm Thương mại dịch vụ tại khu vực đồi Vạn Hoa; cải tạo, sửa chữa công trình Lâu đài Vạn Hoa, Khu khách sạn hiện trạng và cảnh quan khuôn viên đồi 72.

Điểm nhấn là khu khách sạn 5 sao cao 9 tầng, quy mô khoảng 180 phòng nghỉ dưỡng cao cấp, tích hợp trung tâm hội nghị sức chứa khoảng 1.000 chỗ và khu casino cùng hệ thống trò chơi điện tử có thưởng với khoảng 600 máy.

Kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ hình tượng “thỏi vàng”. Không gian được thiết kế mở, tăng cường kết nối giữa nội thất và cảnh quan thiên nhiên, tận dụng tối đa tầm nhìn hướng biển, một lợi thế đặc trưng của Đồ Sơn.

Bên cạnh đó, khu Trung tâm Thương mại dịch vụ tại đồi Vạn Hoa được bố trí các ki-ốt cao cấp 2 tầng, liên kết trực tiếp với khách sạn, tạo thành chuỗi trải nghiệm liền mạch. Toàn bộ tổ hợp sử dụng ngôn ngữ kiến trúc thống nhất với các đường cong mềm mại, hài hòa với địa hình bán sơn, bán thủy.

Dự án không phá vỡ các giá trị cũ mà lựa chọn hướng cải tạo, tôn tạo. Lâu đài Vạn Hoa, khu khách sạn hiện trạng và cảnh quan đồi 72 được chỉnh trang, bổ sung các tuyến đường dạo, không gian xanh và khu cửa hàng cao cấp ẩn mình trong thiên nhiên, vừa giữ gìn ký ức không gian, vừa nâng tầm trải nghiệm.

Chân dung chủ nhân mới của dự án﻿

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Hải Phòng được thành lập vào tháng 12/2007, trụ sở chính tại khu 3 phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kinh doanh casino dành cho người nước ngoài. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông To San Tio, quốc tịch Indonesia.

Vào tháng 7/2021, United International Business Ltd đã chuyển nhượng 80% cổ phần của Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Hải Phòng cho bà Đoàn Tuyết Lan.

Hiện nay, công ty có vốn điều lệ gần 944 tỷ đồng. Trong đó, bà Đoàn Tuyết Lan góp gần 888,6 tỷ đồng nắm 90,26% cổ phần. Công ty TNHH MTV Vạn Hoa H.A.I.P.H.O.N.G góp 55 tỷ đồng, nắm 9,74% cổ phần.

Công ty TNHH MTV Vạn Hoa H.A.I.P.H.O.N.G là một trong số những công ty trực thuộc Thành ủy TP. Hải Phòng. Tại tháng 1/2026, công ty hạ vốn điều lệ từ 84 tỷ xuống 59,25 tỷ đồng.

Bà Đoàn Tuyết Lan được biết tới với vai trò Chủ tịch Tập đoàn Kim Long, sở hữu thương hiệu Trầm hương Kim Long.

Bà hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư hạ tầng Kim Long, chủ đầu tư cụm công nghiệp Minh Hải 1 và 2 tại Hưng Yên. Bà là Tổng giám đốc Công ty TNHH Hồng Vận K&Q, chủ đầu tư khách sạn Hồng Vận K&Q tại lô đất khách sạn thuộc khu biệt thự, khách sạn phía Tây cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (cũ) với vốn đầu tư 1.486 tỷ đồng.

Bà Lan cũng từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Khách sạn Hồng Vận, doanh nghiệp triển khai và đưa vào hoạt động tổ hợp khách sạn 5 sao và casino Hồng Vận Grand tại Móng Cái (Quảng Ninh) từ năm 2019.﻿

Bà Lan cũng là chủ sở hữu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Vạn Lợi. ﻿Và bà đang là Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội.