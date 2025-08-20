Người phụ nữ quan trọng nhất với Trương Bá Chi công khai chỉ trích cả nhà Tạ Đình Phong

“Ngọc nữ” Trương Bá Chi có mối quan hệ khá phức tạp với mẹ ruột – bà Davies Shally, từng công khai chỉ trích bà mê trò đen đỏ, khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Tuy nhiên, chẳng thể phủ nhận rằng đây là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng “Tinh nữ lang”. Những năm gần đây, mẹ con Trương Bá Chi đã làm lành do nỗ lực hàn gắn từ cả hai phía.

Mẹ con Trương Bá Chi.

Thời trẻ, bà Davies Shally là một mỹ nhân nức tiếng xứ Cảng, sở hữu vẻ đẹp lai Tây đầy cuốn hút và cuộc đời kịch tính hơn bất cứ bộ phim nào. Năm 16 tuổi, Davies Shally trót mang thai sau một đêm say rượu, lầm lỡ ở hộp đêm. Bị đuổi khỏi nhà, bà vội vã kết hôn với một người đàn ông họ Diêu và sinh hạ con gái đầu lòng Đới Bích Chi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng đổ vỡ khi ái nữ vẫn còn nằm trong tã lót, khiến Davies Shally trở thành một trong những bà mẹ đơn thân trẻ nhất xứ Cảng lúc bấy giờ.

Đến năm 20 tuổi, Davies Shally quen biết với đại ca xã hội đen khét tiếng có tên Trương Nhân Dũng (biệt danh "Hồ Tu Dũng”) khi đang làm việc ở sòng bạc và nhanh chóng tiến thêm bước nữa. Bà sinh cho người chồng thứ 2 ba con là Trương Bá Chi và hai cậu con trai. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng được dài lâu vì Trương Nhân Dũng mê bài bạc, nhiều lần bị chủ nợ “dí” đến tận nhà. Sau 10 năm chung sống, bà ly hôn và đứa các con ra nước ngoài lưu lạc, phải làm đủ nghề để kiếm sống.

Thời trẻ, bà Shally sở hữu nhan sắc gây thương nhớ.

Đến năm Trương Bá Chi 12 tuổi, Shally đưa các con về xứ Cảng. Thật mỉa mai là Shally từng khổ vì người chồng bài bạc nhưng chính bản thân bà cũng mê trò đen đỏ. Trong lúc khó khăn nhất, Shally từng nghĩ đến chuyện bán Trương Bá Chi để trả nợ nhưng may mắn thay không thực hiện. Dù vậy, người đẹp họ Trương phải vào đời từ rất sớm, làm việc vất vả ở các quán bar để kiếm tiền nuôi mẹ. Vì sớm phải lăn lộn xã hội, Trương Bá Chi hút thuốc, uống rượu và sống buông thả từ thuở trẻ.

Mẹ Trương Bá Chi từng có suy nghĩ bán con để trả nợ.

Cuộc đời của Trương Bá Chi sang trang mới vào năm 18 tuổi, khi cô lọt vào mắt xanh của “vua hài” Châu Tinh Trì và nổi đình nổi đám từ tác phẩm đầu tay. Nhờ vậy, bà Shally cũng được thơm lây, trả hết nợ nần, lắc mình thành bà chủ quán bar.

Năm 2002, bà đi bước nữa với một doanh nhân trẻ chưa vợ, tổ chức hôn lễ đình đám 80 bàn với khách mời có cả Lương Triều Vỹ, Trương Quốc Vinh, Tạ Đình Phong. Thế nhưng cuộc hôn nhân làn 3 của Davies Shally chỉ kéo dài được 2 năm. Vài năm sau, khi Trương Bá Chi về chung nhà với Tạ Đình Phong, mẹ cô lại lên xe hoa và “toang” chỉ trong thời gian ngắn. Dù nhiều lần đổ vỡ, Davies Shally vẫn giữ thái độ lạc quan, yêu đời.

Shally lên xe hoa 4 lần nhưng đều chẳng được dài lâu.

Đáng chú ý, sau khi cuộc hôn nhân của cặp kim đồng ngọc nữ nức tiếng Phong – Chi tan vỡ vì lùm xùm ảnh nóng chấn động vào năm 2008, Trương Bá Chi phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Để giành quyền nuôi 2 con, cô chấp nhận ra đi tay trắng, không lấy bất cứ tài sản gì của nhà họ Tạ, lại thêm việc bị hủy hợp đồng, phải gánh khoản tiền bồi thường cực khủng.

Trong lúc này, mẹ Trương Bá Chi đã trở thành hậu thuẫn vững chắc cho con gái. Thấy bất bình thay Trương Bá Chi vì bị Tạ Đình Phong “bạo lực lạnh” trong thời gian dài, bà công khai lên tiếng chỉ trích nặng lời cả nhà họ Tạ trước ống kính truyền thông.

Không chỉ vậy, để giúp con gái trả nợ, Davies Shally khiến cả xứ Cảng phải chấn động khi quyết định đóng phim nóng ở tuổi 55. Mặc dù bộ phim này không mấy thành công, bản thân Shally cũng bị chỉ trích là “già rồi mà không đứng đắn”. Tuy nhiên, bà tuyên bố: “Cơ thể của tôi, tôi muốn làm gì cũng được. Ai nói là hơn 50 tuổi thì không thể gợi cảm nào?”.

Sau này, khi Trương Bá Chi đã ổn định cuộc sống, có thể hiếu kính mẹ, Davies Shally vẫn quyết không ăn bám con gái. Ở tuổi 68, bà vẫn năng nổ với công việc, trở thành tài xế xe công nghệ được hơn 1.200 khách hàng khen ngợi. Như lời của Davies Shally thì: “Tôi làm tài xế còn chuyên nghiệp hơn là làm mẹ của Trương Bá Chi”.

Thật khó để đánh giá về cuộc đời của Davies Shally. Bản thân Trương Bá Chi cũng từng oán trách mẹ vì khiến cô phải chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Thế nhưng phần nào, nữ diễn viên Vô Cực cũng nể phục bà vì có thể một mình nuôi nấng 4 chị em cô nên người.