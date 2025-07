Chị Lê Thị Ngọc Chi trình báo về việc bị đối tượng lừa đảo qua điện thoại (Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh)

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh vừa đăng tải trường hợp chị Lê Thị Ngọc Chi (sinh năm 1989, trú tại ấp Bình Bắc, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh) đã thành công thoát khỏi chiêu lừa đảo qua điện thoại.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 10/7, chị Chi đã đến cơ quan Công an trình báo về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân.

Sau khi trao đổi các thông tin cá nhân như: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ thường trú của chị và con gái, đối tượng yêu cầu chị Chi thực hiện thủ tục đề nghị cấp căn cước cho con gái qua Cổng dịch vụ công.

Chị Chi sau đó được yêu cầu kết bạn qua Zalo và tải ứng dụng dịch vụ công trên CH Play do đối tượng cung cấp.

Chị Lê Thị Ngọc Chi cài đặt ứng dụng Dịch vụ công do đối tượng hướng dẫn (Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh)

Sau khi thực hiện các yêu cầu của đối tượng như cung cấp bản chụp giấy khai sinh và chụp hình thẻ căn cước, do nghi ngờ, chị Chi đã đến Công an xã Bình Hiệp trình báo. Tại đây, cán bộ Công an xã hướng dẫn chị Chi gỡ cài đặt ứng dụng Dịch vụ công do đối tượng yêu cầu cài đặt.

Qua sự việc trên, Công an xã Bình Hiệp cảnh báo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Bên cạnh đó, người dân không làm theo yêu cầu chuyển tiền, tải phần mềm lạ hoặc đăng nhập vào các đường link được gửi qua tin nhắn hoặc Zalo.

Khi nghi ngờ, người dân chủ động cúp máy và liên hệ Công an đia phương gần nhất để được xác minh thông tin chính thức; đồng thời, cảnh báo cho người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh, sinh viên là những đối tượng dễ bị lợi dụng.