Ảnh minh họa

Trong thời gian gần đây, nhiều sàn tiền ảo được giới thiệu là dự án với lãi suất cao tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Đáng chú ý, các đối tượng sẵn sàng gửi tặng tiền cho nhà đầu tư để lôi kéo tham gia. Nhiều người do hám lời đã sập bẫy khi tham gia đầu tư vào những sàn này.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa hơn 600 triệu đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Ngày 21/7/2025, chị D (45 tuổi, trú tại Hà Nội) được một đối tượng quen trên mạng rủ tham gia đầu tư tiền ảo qua ứng dụng Koi Global. Đối tượng chủ động chuyển cho chị 18 triệu đồng để mời chơi thử.

Do tin tưởng, chị D đã nạp 60 triệu đồng và tài khoản trên ứng dụng Koi Global và rút được 1,5 triệu đồng tiền lãi. Thấy dễ kiếm tiền, chị D tiếp tục thực hiện thêm 5 lần nạp tiền với tổng số tiền đầu tư lên đến 350 triệu đồng. Sau đó, đối tượng giới thiệu nâng cấp tài khoản lên tài khoản VIP 1 với mức giá 30.000 USDT (một loại tiền mã hóa). Chị D đã nạp thêm 280 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ số tiền đối tượng yêu cầu để nâng lên hạng VIP 1. Lúc này đối tượng liên tục đe doạ và yêu cầu nạn nhân phải chuyển đủ tiền. Lúc này, chị D mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online và lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò online.

Không nên tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo. Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.