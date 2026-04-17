Người phụ nữ ở Hà Nội mất trắng 82 tỷ vì chiêu lừa tinh vi: Kịch bản lừa đảo mới cực kỳ nguy hiểm

Ngày 16/4, theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội cho biết, mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.

Nạn nhận được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với “ngân hàng Mỹ State Street Bank”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối.

Sau đó các đối tượng dẫn dụ nạn nhân đầu tư, nạp ít tiền thử nghiệm. Lúc này hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công nhằm củng cố niềm tin. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như: Phí đổi tiền quốc tế; Phí mở tài khoản quốc tế; Phí mở tài khoản pháp nhân; Phí bảo hiểm giao dịch; Phí phát hành hồ sơ, chứng thư tài chính; Phí thuế, phí xác minh chống rửa tiền.

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để không cho rút tiền. Nạn nhân đã đầu tư vào hệ thống 82 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra.

Để phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp.

- Không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi.

- Tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền hoặc “xử lý kỹ thuật”.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nam An