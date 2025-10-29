Người phụ nữ ở Hà Nội mang 120 chỉ vàng đi bán đúng ngày giá “tuột dốc”, tiết lộ giá mua vào mà choáng

Sau khi liên tiếp lập đỉnh cao chưa từng có thì vài ngày qua, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh. Mặc dù giá kim loại quý “nhảy múa” liên tục có đông người dân vẫn đi xếp hàng tại các cửa hàng vàng lớn để chờ giao dịch, mua vào, bán ra tấp nập.

Đi 13km để xếp hàng mua vàng

Nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, sáng nay 29/10, từ 6 giờ sáng đã có đông người dân xếp hàng chờ giao dịch tại cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội). Chị Trần Thị Xuân (ở xã Thanh Trì, Hà Nội) là một trong số đó.

Người phụ nữ cho biết, chị đã phải di chuyển quãng đường 13km để đến cửa hàng. Đây là lần thứ 3 chị Xuân đến xếp hàng, những lần trước đều chưa mua được vì đến muộn so với giờ mở cửa. Lần này, khi chị Xuân đến thì cửa hàng cũng đã đông nghẹt. Người phụ nữ mua sẵn đồ ăn sáng để ăn trong lúc chờ.

Người dân đi mua vàng sáng 29/10. (Ảnh: Dân Việt)

Được biết, sau nhiều giờ xếp hàng, những người xếp hàng đầu được cửa hàng thông báo di chuyển vào bên trong để giao dịch, mỗi người được mua tối thiểu 5 chỉ vàng.

Tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), ông Quang Đức (ở phường Hai Bà Trưng) cũng đến xếp hàng từ 7 giờ sáng, do lo ngại nhiều người cũng đến mua vàng trong khi nguồn cung cửa hàng không đáp ứng được.

"Tôi thấy nhiều hôm trước người dân đến xếp hàng sớm còn không mua được vàng. Hy vọng cửa hàng mở bán để người dân xếp hàng chúng tôi không mất công. Tôi mua vàng để tích trữ của cải cho con cái vì thấy đây là tài sản khó bị mất giá trong tương lai xa", ông Đức chia sẻ với báo Dân Việt.

Bên cạnh nhiều người tiếp tục mua vàng thì cũng không ít nhà đầu tư quyết định bán ra vì sợ giá vàng sẽ còn giảm nữa.

Mang 12 lượng vàng đi bán vì sợ giảm sâu

Chị Uyên Nhi (ở Hà Nội) đem vội 12 lượng vàng đi bán vào ngày 28/10 vì thấy giá vàng càng ngày càng xuống.

Kể trên Thời báo Văn học Nghệ thuật, chị Nhi cho hay, 12 lượng vàng được chỉ mua rải rác từ 67 - 130 triệu đồng/lượng. Vài ngày trước, có người trả giá 170 triệu đồng/lượng nhưng chị Nhi không bán vì thấy mọi người nói rằng giá vàng sẽ còn lên tới mức 200 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên sau đó, giá vàng liên tục giảm, lo sợ vàng “sập một cái xuống còn 100 triệu thì tiếc lắm” nên chị Nhi quyết định ăn chắc, mang vàng đi chốt lời. Người phụ nữ cho biết, tính ra sau hơn 1 năm, mỗi lượng vàng của chị đã lãi gấp đôi.

Giá vàng hôm nay.

Bà Như (ở Hà Nội) thì đem 1 chiếc vòng cổ cùng đi bán. Người phụ nữ kể có chỉ vàng bà mua với giá chưa đến 4 triệu đồng từ cách đây 5-6 năm. Đến nay đi bán, bà lãi hơn 10 triệu đồng/chỉ. Bà Như tâm sự, bản thân không tính được lãi lỗ gì, cứ có tiền là bà mua. Lần này, bà đem vàng đi bán để hỗ trợ con chuẩn bị xây nhà.

Ngày 29/10, giá vàng tăng nhẹ. Tại thời điểm 17 giờ cùng ngày, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức: 14.650.000 - 14.950.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng nhẫn Doji thấp hơn, ở mức: 14.460.000 - 14.760.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra); Giá vàng SJC hiện ở mức: 146.100.000 - 148.100.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra).