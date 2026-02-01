Người phụ nữ nhặt được lắc vàng nặng 1,3 cây trong lúc đi chợ: Hé lộ về chủ nhân

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một phụ nữ trong lúc đi chợ sớm đã nhặt được chiếc lắc vàng "khổng lồ", dài cả gang tay.

Được biết, người nhặt được vàng là chị Phan Thị Chiên (44 tuổi, ở thông Phan Hiền, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin trên báo VnExpress, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 1/2, trong lúc đang đi lấy hàng tại chợ Hồ Xá (xã Vĩnh Linh), người phụ nữ đã nhặt được chiếc lắc vàng to bằng 2 ngón tay, dài gần gang tay rơi dưới đất.

Chị Chiên sau đó đã gọi điện thông báo cho các tiểu thương quen tại chợ để hỏi xem có ai bị mất chiếc lắc nói trên không. Sau đó khoảng 1 giờ, chị được một tiểu thương thông tin chủ nhân chiếc lắc tay là anh Vũ Hồng V. (55 tuổi, tiểu thương buôn bán tại chợ Hồ Xá).

Chiếc lắc vàng chị Chiên nhặt được trong lúc đi chợ. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, sau khi 2 bên liên lạc, anh V. đã đến nhà chị Chiên để nhận lại chiếc lắc. Người đàn ông chia sẻ, chiếc lắc của mình là bằng vàng, trọng lượng 1,3 cây, giá trị ước tính khoảng 200 triệu đồng. Anh V. đánh rơi chiếc lắc trong lúc bốc vác hàng hóa mà không hề hay biết.

UBND xã Vĩnh Thủy xác nhận vừa biểu dương chị Phan Thị Chiên - tấm gương người tốt trả lại tài sản giá trị lớn cho người đánh rơi trên địa bàn, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online.