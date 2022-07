Người phụ nữ nằm chết ở nhà người yêu: Nghi can lái ôtô quay lại và tử vong

Ngày 14-7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tiếp tục điều tra vụ án mạng nghiêm trọng, dù nghi can vừa tử vong.

Người dân địa phương hiếu kỳ đến trước nhà Như theo dõi

Theo thông tin ban đầu, Vũ Văn Như (41 tuổi) và chị Điểu Thị Hiếu (31 tuổi) là người yêu của nhau. Thời gian gần đây, chị Hiếu thường xuyên về ở tại nhà của Như tại xã Tân Quan.

Rạng sáng 13-7, giữa Như và chị Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc giằng co, Như đã cầm gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu chị Hiếu khiến nạn nhân đổ gục xuống sân trước nhà, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Như lái ôtô rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, sau khi uống 1 chai thuốc trừ cỏ, Như bỏ vỏ chai trong ôtô rồi lái xe quay lại nơi gây án.

Phát hiện đối tượng quay lại hiện trường nhưng đã uống thuốc tự tử, lực lượng chức năng lập tức đưa Như đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, đến rạng sáng 14-7, đối tượng Như đã tử vong.