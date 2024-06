Chiều 3/6, lãnh đạo UBND xã Tân Minh, huyện Đà Bắc xác nhận, một người phụ nữ trên địa bàn xã vừa bị mất tích khi đi hái măng trong rừng.

Theo đó, ngày 2/6, chị Triệu Thị C. (sinh năm 1984, trú tại xóm Ênh, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc) vào rừng để hái măng. Như mọi khi, đến khoảng 9 - 10h cùng ngày, chị C. sẽ về. Nhưng đến khoảng 19h cùng ngày, gia đình không thấy chị C. trở về nên báo cáo lên chính quyền xã.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Tân Minh đã huy động lực lượng vào rừng tìm kiếm chị C.

Hơn 100 người được huy động tìm người phụ nữ mất tích trong rừng.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Minh, đến sáng nay (3/6), chính quyền xã đã huy động khoảng hơn 100 người gồm người dân, công an viên, dân quân vào rừng tìm kiếm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy người mất tích .

Cũng theo vị lãnh đạo này, gia đình chị C. thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND xã Tân Minh đã báo cáo UBND huyện Đà Bắc để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm. Chiều nay, xã sẽ tiếp tục huy động thêm lực lượng dân quân để tìm kiếm nạn nhân.