Người phụ nữ làm loạn cả Hàn Quốc bỏ 457 tỷ đồng cứu NewJeans

Ngày 25/2, trong buổi họp báo được tổ chức tại Seoul, Min Hee Jin tuyên bố sẵn sàng từ bỏ khoản bồi thường 25,6 tỷ won (khoảng 457 tỷ đồng) với điều kiện tập đoàn HYBE rút lại toàn bộ các vụ kiện dân sự và hình sự đang diễn ra, bao gồm cả những vụ việc liên quan đến nhóm NewJeans.

Theo phát biểu trực tiếp tại họp báo, Min Hee Jin cho biết: “Lý do cấp thiết nhất khiến tôi đưa ra quyết định này chính là vì các thành viên NewJeans. Thay vì nhận 25,6 tỷ won, tôi đề nghị chấm dứt tất cả các vụ kiện dân sự và hình sự đang diễn ra, cũng như dừng mọi tranh chấp. Đề nghị này không chỉ bao gồm cá nhân tôi, mà còn bao gồm việc chấm dứt tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo nhắm vào các thành viên NewJeans, các đối tác bên ngoài, các cựu nhân viên ADOR và cả cộng đồng người hâm mộ. Chỉ khi mọi thứ kết thúc, những ồn ào vô nghĩa gây tổn thương cho nghệ sĩ, gia đình và người hâm mộ mới không còn tiếp diễn.”

Min Hee Jin tuyên bố sẵn sàng từ bỏ khoản bồi thường 25,6 tỷ won (khoảng 457 tỷ đồng) với điều kiện tập đoàn HYBE rút lại toàn bộ các vụ kiện đang diễn ra, bao gồm cả những vụ việc liên quan đến nhóm NewJeans (ảnh: FB)

Min Hee Jin là một trong những giám đốc sáng tạo có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp Kpop. Min Hee Jin gia nhập SM Entertainment năm 2002 với vai trò thiết kế hình ảnh, sau đó trở thành Giám đốc sáng tạo. Trong giai đoạn 2002-2018, Min Hee Jin tham gia định hình concept cho nhiều nghệ sĩ như Girls' Generatio, SHINee, f(x), EXO, Red Velvet,... Những dự án này được ghi nhận góp phần thay đổi tư duy hình ảnh của thần tượng Kpop theo hướng chú trọng tính thẩm mỹ và câu chuyện thương hiệu.

Năm 2019, Min Hee Jin rời SM Entertainment và gia nhập HYBE theo lời mời của Bang Si Hyuk. Bà đảm nhiệm vai trò Giám đốc thương hiệu (CBO) trước khi trở thành CEO của ADOR - công ty con trực thuộc HYBE. Dưới sự điều hành của bà, ADOR ra mắt NewJeans vào tháng 7/2022 theo chiến lược khác biệt khi phát hành sản phẩm âm nhạc mà không theo chiến dịch teasing truyền thống.

Min Hee Jin - Giám đốc sáng tạo hàng đầu Kpop (ảnh: IG)

NewJeans nhanh chóng thu hút sự chú ý với phong cách mang màu sắc Y2K, âm nhạc bắt tai, cổ điển mà vẫn tươi mới. Các ca khúc như Attention, Hype Boy, Ditto, OMG,... đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng trong và ngoài Hàn Quốc. Nhóm trở thành một trong những nghệ sĩ Kpop đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify trong thời gian ngắn, đồng thời xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 chỉ sau vài tháng ra mắt. Song song với hoạt động âm nhạc, các thành viên cũng ký kết hợp đồng đại sứ với nhiều thương hiệu thời trang quốc tế.

NewJeans là một trong những nhóm nhạc có tốc độ thành công nhanh nhất Kpop (ảnh: BBMAs)

Giữa lúc NewJeans đang càn quét Kpop, mâu thuẫn giữa Min Hee Jin và HYBE bùng nổ vào tháng 4/2024. Tập đoàn này cáo buộc Min Hee Jin tìm cách giành quyền kiểm soát ADOR để tách khỏi công ty mẹ, đồng thời nghi ngờ có hành vi tìm kiếm nhà đầu tư bên ngoài và làm rò rỉ thông tin nội bộ. Đáp lại, Min Hee Jin tổ chức một cuộc họp báo kéo dài nhiều giờ, phủ nhận cáo buộc và cho rằng quyền tự chủ sáng tạo của ADOR bị xâm phạm. Bà cũng nêu vấn đề về sự tương đồng concept giữa NewJeans và nhóm ILLIT thuộc Belift Lab (ra mắt tháng 3/2025).

Buổi họp báo làm "rúng động" Kpop của Min Hee Jin (ảnh: iMBC)

Tháng 8/2024, HYBE tiến hành bãi nhiệm Min Hee Jin khỏi vị trí CEO ADOR. Sau đó, các thành viên NewJeans và gia đình bày tỏ quan điểm ủng hộ bà thông qua các tuyên bố công khai và hoạt động trực tuyến, kêu gọi xem xét lại quyết định nhân sự. Tranh chấp giữa hai bên chuyển sang giai đoạn kiện tụng kéo dài. NewJeans đơn phương chấm dứt hợp đồng quản lý với ADOR vào cuối năm 2024, tự đổi tên nhóm và nhận lịch trình bên ngoài. Loạt động thái này cuốn NewJeans lên "đoạn đầu đài", trở thành đối tượng chính trong vụ kiện giải quyết tranh chấp quyền quản lý. Sáng 29/10, Tòa án Trung tâm Seoul chính thức tuyên bố NewJeans thua kiện phiên tòa sơ thẩm trong vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền với công ty ADOR.

NewJeans đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng với ADOR vào cuối 2024, đổi tên thành NJZ vào đầu năm 2025 (ảnh: IG)

Đến tháng 2/2026, Tòa án Seoul ra phán quyết cho rằng việc HYBE đơn phương chấm dứt hợp đồng cổ đông với Min Hee Jin không có đủ căn cứ pháp lý. Theo quyết định của tòa, HYBE phải chi trả cho bà khoản bồi thường khoảng 25,6 tỷ won (khoảng 457 tỷ đồng). Đến nay, Min Hee Jin tuyên bố sẵn sàng từ bỏ khoản tiền này nếu toàn bộ vụ kiện liên quan được rút lại.

NewJeans tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của ADOR sau thời gian gián đoạn (ảnh: ADOR)

Riêng Danielle đối diện với các vấn đề pháp lý riêng biệt và có nguy cơ bồi thường số tiền khổng lồ (ảnh: ADOR)

Hiện tại, Min Hee Jin đã rời ADOR và thành lập công ty riêng mang tên Ooak Records. Trong khi đó, NewJeans tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của ADOR sau thời gian gián đoạn. Bốn thành viên Haerin, Hyein, Hanni và Minji được xác nhận trở lại ADOR, trong khi Danielle đang đối diện với các vấn đề pháp lý riêng biệt và có nguy cơ bồi thường số tiền khổng lồ.

Min Hee Jin quyết định từ bỏ tiền bồi thường để "cứu" NewJeans? (ảnh: X)

Diễn biến vụ việc thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng Hàn Quốc trong suốt gần hai năm qua. Từ một tranh chấp quản trị doanh nghiệp, sự việc mở rộng thành cuộc đối đầu pháp lý và truyền thông giữa lãnh đạo sáng tạo và tập đoàn giải trí lớn. Min Hee Jin được fan Kpop đặt biệt danh là "người phụ nữ làm loạn cả Hàn Quốc". Quyết định từ bỏ khoản bồi thường hàng chục tỷ won của Min Hee Jin tiếp tục đánh dấu bước ngoặt mới trong quá trình xử lý hậu quả của cuộc xung đột này.