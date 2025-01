Người phụ nữ kín tiếng là chủ nợ của Quốc Cường Gia Lai: Vợ doanh nhân gốc Hoa giàu có, sở hữu loạt khách sạn trung tâm quận 1

Nhắc đến CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG), người ta nghĩ ngay đến doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, người thường được gọi là “Cường Đô la” và luôn gây chú ý cộng đồng mạng với bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Sau Quốc Cường, bà Nguyễn Thị Như Loan – mẹ ruột, cựu Chủ tịch HĐQT của Quốc Cường Gia Lai - cũng luôn được quan tâm. Trong khi đó, ít ai biết đến cái tên Nguyễn Ngọc Huyền My – con gái ruột của bà Loan, em gái ông Nguyễn Quốc Cường.

Được biết, ái nữ tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Huyền My (SN 1983), dù ít được nhắc đến trước truyền thông song cô cũng là một doanh nhân, nắm trong tay tài sản khủng.

Nguyễn Ngọc Huyền My (ngồi giữa)

"Chủ nợ" của Quốc Cường Gia Lai

Tại Quốc Cường Gia Lai, 10 năm trước (từ những năm 2013) dù không nắm giữ vị trí chủ chốt tại Công ty, nhưng Huyền My luôn là nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch "dòng tiền" lớn.

Theo thuyết minh BCTC hợp nhất, tại ngày 30/09/2024, bà Huyền My cho Quốc Cường Gia Lai vay gần 51 tỷ đồng. Trong quá khứ nhiều năm, bà Huyền My thường xuyên ở trong danh sách những chủ nợ lớn của Quốc Cường Gia Lai, có thời điểm lên đến trăm tỷ.

Về sở hữu cổ phiếu, giá trị của Huyền My khá khiêm tốn so với mẹ và anh trai. Năm 2013, Huyền My chỉ nắm 180.000 cổ phiếu QCG (tương đương giá trị 1,3 tỷ đồng). Trong khi đó, Quốc Cường sở hữu tổng cổ phần trị giá 4 tỷ, còn bà Như Loan thì sở hữu tổng cổ phiếu trị giá lên tới 448 tỷ đồng.

Đến năm 2020, Huyền My trở thành cổ đông lớn thứ 2 ở công ty (chỉ sau bà Loan) với số lượng gần 39,4 triệu cổ phiếu, tương đương với 14,3% vốn công ty. Tỷ lệ này được duy trì đến nay. Còn Quốc Cường chỉ giữ 0,2% vốn.

Từng chia sẻ truyền thông về người con trai cả, bà Như Loan nói: “ Cường không chịu được áp lực bị khách hàng la mắng, nói năng khó nghe. Khi trả lời khách hàng, bạn cần thuộc lòng hợp đồng, nắm rõ từng từ để trả lời, thuyết phục khách hàng”.

Còn Huyền My, dù không giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty, nhưng nhiều thông tin cho biết cô lại lại là người cố vấn cho bà Như Loan trong những vấn đề lớn.

Ngoài ra, Huyền My từng đứng thứ 153 trên bảng xếp hạng người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2015.

Là vợ của doanh nhân gốc Hoa nổi tiếng, sở hữu loạt khách sạn trung tâm quận 1

Hiện, Huyền My là vợ của doanh nhân gốc Hoa – Lầu Đức Duy (SN 1980). Chồng của cô được biết đến là người đứng tên điều hành công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Đại Nam - công ty lưu trú có tiếng tại Tp.HCM với hàng loạt khách sạn sang trọng tại trung tâm quận 1 như:

+ Khách sạn Lavender (47-49-51 Lê Anh Xuân).

+ Lavender Shop (200-212 Lý Tự Trọng).

+ Chung cư Amena (24 Lê Thánh Tông).

+ Khách sạn Central Lavender (208-210 Lê Thánh Tôn).

Ông Lầu Đức Duy cũng đang sở hữu 10,5 triệu cổ phiếu QCG.

Dù đã theo chồng và bận rộn với cơ ngơi riêng, song cô vẫn xuất hiện với mẹ và anh trai tại các dịp Quốc Cường Gia Lai có sự kiện quan trọng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Cường Đô La khoe ảnh đại gia đình đầu xuân đã có sự xuất hiện của Huyền My và chồng con. Cô mặc áo dài tông hồng, đồng màu với mẹ và các chị em trong nhà.