Người phụ nữ khai nguyên nhân dựng lên vụ nhảy cầu Hồ tự tử giả

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, do kinh doanh thua lỗ, nợ nần chơi lô đề và không có khả năng chi trả nên Đoàn Thị Thương (37 tuổi ở thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã dựng lên câu chuyện nhảy cầu Hồ tự tử gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Tại cơ quan công an, Đoàn Thị Thương đã kể lại toàn bộ quá trình dựng lên vụ nhảy cầu Hồ tự tử giả của mình.



Thương kể, do bản thân chơi bời, nợ nần nhiều nên nghĩ đến cái chết và Hương đi xe máy lên cầu Hồ viết giấy để lại kẹp vào yên xe, nhờ người gọi điện cho chồng.

Sau khi nghĩ để lại số nợ cho chồng cảm thấy xấu hổ nên Thương bỏ đi mấy ngày rồi quay về.

Đại uý Nguyễn Quang Huy - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thuận Thành cho biết: Từ đầu năm 2019, tại cầu Hồ đã có rất nhiều vụ nhảy cầu tự tử. Trong đó có những vụ đã gây dư luận xấu và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.



Ngay khi nhận được tin báo về việc có người nhảy cầu Hồ tự tử, Công an huyện đã cùng lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ và gia đình tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân nếu có.



Qua xác định, đối tượng không phải nhảy cầu tự tử mà bỏ đi nơi khác nên đơn vị thông báo truy tìm trên toàn quốc và đến nay người này đã trở về địa phương. Hiện đơn vị đã xác định rõ nguyên nhân Đoàn Thị Thương dựng lên việc nhảy giả cầu Hồ tự tử.

Trước đó, vào hoảng 9h45 phút ngày 24/8, Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh nhận được thông tin người dân trình báo có vụ tự tử tại cầu Hồ, đoạn qua địa bàn.



Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thuận Thành đã tổ chức ngay lực lượng cùng với nhân dân tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân để sát lan can thành cầu, khi mở cốp ra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có tờ giấy ghi nội dung: "Hãy giúp tôi gọi đến số điện thoại...".